NEET RE-Exam फर्जीवाड़ा: PMCH ने MBBS छात्र को किया निलंबित, मेडिकल कॉलेजों तक पहुंची जांच की आंच
री-नीट 2026 में कथित सॉल्वर गैंग मामले में पीएमसीएच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक छात्र को निलंबित कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 9, 2026 at 7:25 PM IST
पटना: बिहार में RE-NEET 2026 परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े के मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है. पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच ने एमबीबीएस 2022 बैच के छात्र अश्विनी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कॉलेज प्रशासन ने जीवक छात्रावास में आवंटित उनका कमरा संख्या-219 भी निरस्त कर दिया है.
MBBS 2022 बैच के छात्र निलंबित: पीएमसीएच की प्राचार्य की ओर से जारी आदेश के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला है कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में संस्थान भी अपने स्तर पर सख्त रुख अपना रहे हैं. दरअसल, यह पूरा मामला री-नीट 2026 परीक्षा के दौरान लखीसराय में सामने आए कथित डमी कैंडिडेट और सॉल्वर गैंग नेटवर्क से जुड़ा है.
बिहार पुलिस की जांच में आरोप है कि संगठित गिरोह ने असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा में बैठाने की योजना बनाई थी. जांच के दौरान पुलिस ने कई कथित डमी अभ्यर्थियों, बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े कर्मचारियों और बिचौलियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जांच की कड़ी कई मेडिकल कॉलेजों के छात्रों तक पहुंची है.
अभ्यर्थियों से लाखों वसूलने की आशंका: जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक कई राज्यों में फैले एक कथित सॉल्वर नेटवर्क के संकेत मिले हैं. पुलिस का दावा है कि गिरोह मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा में बैठाता था. जांच में बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा तक नेटवर्क के तार जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस को आशंका है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से लाखों रुपये लेकर परीक्षा में फर्जी तरीके से सफलता दिलाने का प्रयास किया जाता था.
कई मेडिकल छात्रों के नाम आए सामने: पुलिस जांच के अनुसार लखीसराय में आयोजित री-नीट परीक्षा के दौरान कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें नौ कथित डमी अभ्यर्थी, 18 बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े कर्मचारी और अन्य आरोपी शामिल थे. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर कई मेडिकल छात्रों के नाम सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है.
जांच के दायरे में और भी सरकारी मेडिकल कॉलेज: सूत्रों के अनुसार जांच के दायरे में केवल पीएमसीएच ही नहीं, बल्कि अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्र भी हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के बावजूद कथित डमी अभ्यर्थी कैसे प्रवेश करने में सफल हुए. इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है. साथ ही परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
कॉलेज कर सकते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई: पीएमसीएच द्वारा छात्र को निलंबित किए जाने के बाद माना जा रहा है कि यदि जांच में अन्य मेडिकल छात्रों की संलिप्तता की पुष्टि होती है तो संबंधित मेडिकल कॉलेज भी अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं. हालांकि फिलहाल अंतिम निर्णय पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा.
री-नीट 2026 में कथित सॉल्वर गैंग का खुलासा: इस मामले ने एक बार फिर नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वर्ष 2024 के नीट पेपर लीक मामले के बाद भी बिहार देशभर में चर्चा का केंद्र रहा था. अब री-नीट 2026 में कथित सॉल्वर गैंग का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं यह कोई पुराना और संगठित नेटवर्क तो नहीं, जो वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्रिय रहा है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
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