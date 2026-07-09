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NEET RE-Exam फर्जीवाड़ा: PMCH ने MBBS छात्र को किया निलंबित, मेडिकल कॉलेजों तक पहुंची जांच की आंच

पटना: बिहार में RE-NEET 2026 परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े के मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है. पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच ने एमबीबीएस 2022 बैच के छात्र अश्विनी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कॉलेज प्रशासन ने जीवक छात्रावास में आवंटित उनका कमरा संख्या-219 भी निरस्त कर दिया है.

MBBS 2022 बैच के छात्र निलंबित: पीएमसीएच की प्राचार्य की ओर से जारी आदेश के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला है कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में संस्थान भी अपने स्तर पर सख्त रुख अपना रहे हैं. दरअसल, यह पूरा मामला री-नीट 2026 परीक्षा के दौरान लखीसराय में सामने आए कथित डमी कैंडिडेट और सॉल्वर गैंग नेटवर्क से जुड़ा है.

बिहार पुलिस की जांच में आरोप है कि संगठित गिरोह ने असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा में बैठाने की योजना बनाई थी. जांच के दौरान पुलिस ने कई कथित डमी अभ्यर्थियों, बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े कर्मचारियों और बिचौलियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जांच की कड़ी कई मेडिकल कॉलेजों के छात्रों तक पहुंची है.

पीएमसीएच का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

अभ्यर्थियों से लाखों वसूलने की आशंका: जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक कई राज्यों में फैले एक कथित सॉल्वर नेटवर्क के संकेत मिले हैं. पुलिस का दावा है कि गिरोह मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा में बैठाता था. जांच में बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा तक नेटवर्क के तार जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस को आशंका है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से लाखों रुपये लेकर परीक्षा में फर्जी तरीके से सफलता दिलाने का प्रयास किया जाता था.

कई मेडिकल छात्रों के नाम आए सामने: पुलिस जांच के अनुसार लखीसराय में आयोजित री-नीट परीक्षा के दौरान कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें नौ कथित डमी अभ्यर्थी, 18 बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े कर्मचारी और अन्य आरोपी शामिल थे. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर कई मेडिकल छात्रों के नाम सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है.