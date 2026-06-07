पटना में PMCH छात्र का शव बरामद, पिता का आरोप- लेन-देन के विवाद में हुई हत्या
पटना में पीएमसीएच के छात्र का शव कमरे में संदिग्ध हालत में बरामद हुआ. मौत की वजह पर सस्पेंस बना हुआ है. पढ़ें खबर-
Published : June 7, 2026 at 1:37 PM IST
पटना : राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. थाना क्षेत्र स्थित हीरा चंद्र झा के मकान में किराए पर रह रहे एक छात्र का शव कमरे के अंदर लटका हुआ मिला. मृतक की पहचान गुड्डू राजा के रूप में हुई है.
मेडिकल छात्र का शव कमरे से बरामद : मृतक गुड्डू राजा पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नेत्र विभाग में टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा था और सत्र 2025-2027 का छात्र था. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.
कमरे से मिला सुसाइड नोट : जानकारी के अनुसार, गुड्डू राजा 4 जून को अपने घर से वापस पटना लौटा था. वह पांच बहनों के बीच इकलौता भाई था. हाल ही में 13 मई को उसकी बहन की शादी हुई थी, जिसमें शामिल होने के लिए वह घर गया था. घटना के बाद पुलिस को कमरे से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है.
'मेरे बेटे की हत्या की गई है..' : हालांकि मृतक के परिजन इस मामले को आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हैं. मृतक के पिता नरेश राय ने अपने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे का दो दोस्तों अनिकेत और नीरज के साथ पैसों का लेनदेन था. पिता के अनुसार, गुड्डू राजा ने दोनों को करीब चार लाख रुपये दिए थे, लेकिन वे राशि लौटाने में आनाकानी कर रहे थे. मृतक के पिता एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं.
''मिलीभगत से मेरे बेटे की साजिशन हत्या की गई है. मुझे घटना की जानकारी मौत के लगभग 24 घंटे बाद दी गई, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं.''- नरेश राय, मृतक के पिता
'आत्महत्या की करने की बात पर विश्वस नहीं' : वहीं मृतक की बहन मनीषा रानी ने भी आत्महत्या की संभावना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि उनके भाई से हाल ही में बातचीत हुई थी और उसने रविवार को कमरे की सफाई के लिए उन्हें बुलाया था. बहन का कहना है कि गुड्डू राजा के जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक या पारिवारिक परेशानी नहीं थी. ऐसे में आत्महत्या की बात पर विश्वास करना मुश्किल है.
''मेरे भाई के जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक या पारिवारिक परेशानी नहीं थी. पैसों के विवाद के कारण उनके भाई की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.''- मनीषा रानी, मृतक की बहन
पुलिस हत्या और आत्महत्या के बिन्दु पर कर रही जांच : इधर मामले पर बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और घटनास्थल से कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो आत्महत्या की ओर संकेत करते हैं. हालांकि परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है.
''परिजनों द्वारा दिए जाने वाले आवेदन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल की जांच में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.''- दिनेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, बुद्धा कॉलोनी
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