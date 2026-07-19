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बरसात से पहले PMCH अलर्ट, डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड का विशेष वार्ड तैयार

बरसात में होने वाली बीमारियों को देखते हुए पीएमसीएच अलर्ट मोड पर है. जहां 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे. आगे जानें कैसी है तैयारियां?

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पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 5:10 PM IST

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पटना: मानसून के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है. संभावित मरीजों के इलाज के लिए पीएमसीएच पूरी तरह से तैयार है. अस्पताल प्रशासन ने डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया है, जहां मरीजों को समर्पित चिकित्सकीय निगरानी, अत्याधुनिक जांच सुविधाएं और 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख मिलेगी. दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरे राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर अभियान तेज कर दिया है.

राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक में विशेष वार्ड: पीएमसीएच प्रशासन के अनुसार अस्पताल के राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक (आरएसबी) में डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड का अलग वार्ड तैयार किया गया है. वार्ड को इस तरह विकसित किया गया है कि मरीजों को संक्रमण से बचाने के साथ-साथ बेहतर उपचार मिल सके. प्रत्येक बेड पर मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पताल परिसर में भी मच्छरों के संपर्क की संभावना न्यूनतम रहे.

मॉनसून से जुड़ी बीमारियों के लिए तैयारियां (ETV Bharat)

24 घंटे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रहेंगे मौजूद: पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू वार्ड में चौबीसों घंटे चिकित्सकों और मेडिकल अटेंडेंट की तैनाती सुनिश्चित की गई है. मरीजों की लगातार निगरानी की जाएगी और उनकी स्थिति के अनुसार तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अस्पताल हर वर्ष बरसात के मौसम में संभावित संक्रामक बीमारियों को देखते हुए पहले से तैयारी करता है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

नई रेडियोलॉजी बिल्डिंग में आधुनिक जांच सुविधा: अस्पताल प्रशासन ने इलाज के साथ-साथ जांच व्यवस्था को भी मजबूत किया है. नए रेडियोलॉजी भवन में आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार किया गया है. जरूरत पड़ने पर मरीजों की विभिन्न जांच कम समय में कराई जा सकेगी. इससे गंभीर मरीजों की जल्द पहचान और समय पर उपचार में मदद मिलेगी. अस्पताल प्रशासन का मानना है कि बेहतर जांच व्यवस्था से मरीजों के इलाज की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार होगा.

डेंगू नियंत्रण को लेकर सतर्कता: स्वास्थ्य विभाग ने केवल पीएमसीएच ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की है. सभी जिलों को फॉगिंग, मच्छर नियंत्रण, सर्विलांस, जांच और उपचार की व्यवस्था लगातार मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग के अनुसार राज्यभर में फिलहाल 318 फॉगिंग मशीनें सक्रिय रूप से संचालित की जा रही हैं, ताकि मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके.

जांच किट और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था: स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डेंगू की जांच के लिए आवश्यक एनएस-1 एलाइजा (NS1 ELISA) और आईजीएम एलाइजा (IgM ELISA) जांच किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी हैं. संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमित एंटोमोलॉजिकल सर्विलांस कराया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका वाले इलाकों की समय रहते पहचान की जा सके.

'एंटी-डेंगू माह' के तहत जागरूकता अभियान: जुलाई महीने को स्वास्थ्य विभाग ने 'एंटी-डेंगू माह' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत पूरे राज्य में लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. स्वास्थ्यकर्मी लोगों को घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, पूरी बांह के कपड़े पहनने, मच्छरदानी का उपयोग करने और बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दे रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री पहले ही दे चुके हैं सख्त निर्देश: पिछले सप्ताह स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी. बैठक में उन्होंने सभी जिलों में फॉगिंग, सर्विलांस, जांच और उपचार की व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए थे. साथ ही सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जांच किट, आवश्यक दवाओं, बेड और अन्य संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया था.

बरसात में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव: बरसात के मौसम में पटना में अक्सर डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं. डेंगू में समय पर जांच और त्वरित उपचार के साथ-साथ जन जागरूकता संक्रमण को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी उपाय हैं. पीएमसीएच में विशेष वार्ड की शुरुआत और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि संभावित मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके और डेंगू के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.

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पीएमसीएच में तैयारियां
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