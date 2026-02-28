ETV Bharat / state

पटना में PMCH की हेड नर्स की निर्मम हत्या

पटना : पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया. होली पर्व में ससुराल जाने को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है.

होली पर घर जाने को लेकर विवाद : घटना दानापुर थाना क्षेत्र के पूर्वी गोला रोड की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात पति-पत्नी के बीच होली पर्व को लेकर विवाद शुरू हुआ था. बताया जा रहा है कि महिला होली के अवसर पर ससुराल जाने के पक्ष में नहीं थी, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी.

गला दबाकर हत्या : परिजनों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार मारपीट के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोप है कि पति ने बेरहमी से पिटाई करने के साथ गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही दानापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

PMCH में थी कार्यरत : मृतका की पहचान पीएमसीएच में कार्यरत हेड नर्स चांदनी कुमारी के रूप में की गई है. चांदनी कुमारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं और अपने परिवार के साथ दानापुर इलाके में रह रही थीं. उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार और सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई.

हिरासत में आरोपी पति : घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति सोनू सिंह को हिरासत में ले लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की जानकारी मिल सके.

''प्रथम दृष्टया मामला पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मृतका के परिजनों द्वारा लिखित आवेदन दिया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.''- प्रशांत कुमार भारद्वाज, दानापुर थाना प्रभारी