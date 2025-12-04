PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप, मरीज परेशान
December 4, 2025
पटना : ''मेरी मां को सांस लेने में तकलीफ है. हम वैशाली से यहां आए हैं. पता चला है कि कल अस्पताल में मारपीट हुई थी इसलिए डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं. कोई भी चेकअप नहीं कर रहा है. मां को दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा.'' यह कहना है जमाल अख्तर का. ऐसे कई लोग हैं जो आज पटना में परेशान दिख रहे हैं.
PMCH में डॉक्टरों की हड़ताल : दरअसल बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में गुरुवार सुबह से हालात सामान्य नहीं हैं. बुधवार को मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. हड़ताल के चलते इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक की सेवाएं बाधित हो गईं. अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हजारों मरीज बिना उपचार के ही लौटने को मजबूर हुए. कई गंभीर मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा सका, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
मारपीट के बाद भड़का विवाद : घटना बुधवार सुबह की है, जब सुल्तानगंज निवासी 70 वर्षीय सुरेश सिंह की मौत के बाद मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हो गया. परिजनों का आरोप था कि सुरेश सिंह की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और मौके पर मौजूद जूनियर डॉक्टरों से मारपीट कर दी.
डॉक्टरों का कहना है कि परिजन अचानक उग्र हो गए और ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई की गई. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मारपीट में मेडिकल स्टाफ को भी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग करते हुए काम बंद कर दिया और हड़ताल की घोषणा कर दी.
परिजनों का आरोप : दूसरी ओर मृतक सुरेश सिंह के परिजनों ने डॉक्टरों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के बेटे अमन सिंह ने बताया कि 30 नवंबर को उनके पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार सुबह पिता की मौत के बाद डॉक्टरों ने उल्टा परिजनों के साथ बदसलूकी की और लाठी, डंडे तथा हेलमेट से हमला किया.
''डॉक्टरों के व्यवहार से हमलोग स्तब्ध हैं. हम मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. हमारे परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं.''- अमन सिंह, मृतक सुरेश सिंह का बेटा
दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत : मारपीट की घटना के बाद स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव किया. दोनों पक्षों, डॉक्टरों और मरीज के परिजनों ने सुल्तानगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके.
जूनियर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग : जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा है कि जब तक अस्पताल परिसर में ठोस सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी. वही डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ रही हिंसा के कारण स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी करने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:-
- पीएमसीएच के सभी विभागों में त्वरित और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए.
- डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए.
- अस्पतालों में बढ़ती हिंसा रोकने के लिए कड़े कानून और उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.
मरीज बेहाल, अस्पताल में अफरा-तफरी : हड़ताल का सबसे बड़ा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है, जो हमेशा इलाज के लिए पीएमसीएच आते हैं. ओपीडी बंद होने से सुबह से लंबी कतार में खड़े मरीजों को वापस लौटना पड़ा. इमरजेंसी वार्ड में भी कम स्टाफ होने के कारण कई मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल सका. कई ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों ने कहा कि उन्हें मुफ्त और बेहतर इलाज की उम्मीद में पीएमसीएच आना पड़ा, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें घर लौटना पड़ा.
प्रशासन की कोशिशें जारी : अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि, ''वार्ता के जरिए स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस भी अस्पताल परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर विचार कर रही है ताकि आगे किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.''
