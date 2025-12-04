ETV Bharat / state

PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप, मरीज परेशान

पटना : ''मेरी मां को सांस लेने में तकलीफ है. हम वैशाली से यहां आए हैं. पता चला है कि कल अस्पताल में मारपीट हुई थी इसलिए डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं. कोई भी चेकअप नहीं कर रहा है. मां को दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा.'' यह कहना है जमाल अख्तर का. ऐसे कई लोग हैं जो आज पटना में परेशान दिख रहे हैं.

PMCH में डॉक्टरों की हड़ताल : दरअसल बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) में गुरुवार सुबह से हालात सामान्य नहीं हैं. बुधवार को मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. हड़ताल के चलते इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक की सेवाएं बाधित हो गईं. अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हजारों मरीज बिना उपचार के ही लौटने को मजबूर हुए. कई गंभीर मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा सका, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

मारपीट के बाद भड़का विवाद : घटना बुधवार सुबह की है, जब सुल्तानगंज निवासी 70 वर्षीय सुरेश सिंह की मौत के बाद मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हो गया. परिजनों का आरोप था कि सुरेश सिंह की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और मौके पर मौजूद जूनियर डॉक्टरों से मारपीट कर दी.

डॉक्टरों का कहना है कि परिजन अचानक उग्र हो गए और ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई की गई. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मारपीट में मेडिकल स्टाफ को भी चोटें आई हैं. इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग करते हुए काम बंद कर दिया और हड़ताल की घोषणा कर दी.

परिजनों का आरोप : दूसरी ओर मृतक सुरेश सिंह के परिजनों ने डॉक्टरों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के बेटे अमन सिंह ने बताया कि 30 नवंबर को उनके पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार सुबह पिता की मौत के बाद डॉक्टरों ने उल्टा परिजनों के साथ बदसलूकी की और लाठी, डंडे तथा हेलमेट से हमला किया.

''डॉक्टरों के व्यवहार से हमलोग स्तब्ध हैं. हम मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. हमारे परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं.''- अमन सिंह, मृतक सुरेश सिंह का बेटा