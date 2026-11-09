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महापर्व छठ की तैयारियां तेज, पटना नगर निगम जल्द जारी करेगा सुरक्षित और खतरनाक घाटों की सूची

पटना में छठ की तैयारियां तेज ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. पटना में छठ की भव्यता देखने के लिए दूसरे राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में छठव्रतियों की सुविधा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घाटों की खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए पटना नगर निगम इस बार व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटा है.

घाटों की स्थिति पर नजर

पटना नगर निगम क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कुल 92 घाट हैं. नगर निगम प्रशासन इन सभी घाटों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.गंगा नदी के किनारे घाटों के निर्माण से लेकर कृत्रिम तालाब तैयार करने, पहुंच पथों के सौंदर्यीकरण और आधुनिक तकनीक से निगरानी तक की व्यवस्था की जा रही है. देखें वीडियो (ETV Bharat) युद्ध स्तर पर काम जारी हाल के दिनों में गंगा नदी का जलस्तर काफी अधिक रहने के कारण घाटों की तैयारियों में चुनौतियां भी सामने आई हैं. हालांकि, पिछले दो-तीन दिनों में जलस्तर में काफी कमी आई है और कई घाटों पर पानी पीछे हटने से निर्माण कार्यों में तेजी आई है. नगर निगम की टीमें घाटों पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं. 10 नवंबर तक जारी होगी घाटों की सूची छठ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षित और खतरनाक घाटों को चिह्नित कर रहा है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि 10 नवंबर तक सुरक्षित और खतरनाक घाटों की सूची जारी कर दी जाएगी. "खतरनाक घोषित होने वाले घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए घाट तक पहुंचने वाले रास्ते में ही बैरिकेडिंग की जाएगी. इसके साथ ही लाल कपड़े से घेराबंदी की जाएगी, ताकि लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकें."- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त निरीक्षण करते यशपाल मीणा (ETV Bharat) डबल लेयर बैरिकेडिंग नगर आयुक्त ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग की जा रही है. घाटों पर खतरनाक स्थानों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. नगर आयुक्त लगातार घाटों का निरिक्षण कर रहे हैं. 24 गंगा घाटों का निरीक्षण रविवार को भी यशपाल मीणा ने चार अंचलों के अंतर्गत आने वाले 24 गंगा घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्ट्रेट, महेंद्रू, टीएन बनर्जी, मिश्री, गांधी, बड़हड़वा, चौधरी टोला, नरकट और पथरी समेत विभिन्न घाटों पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया. साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम जारी यशपाल मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ घाटों पर अस्थायी अतिक्रमण भी पाया गया. इसे तत्काल हटाने और विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा घाटों पर बने स्थायी शौचालयों और चेंजिंग रूम का रंग-रोगन, पुराने साइन बोर्ड को बदलने तथा घाटों की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया है. "जिन घाटों पर गंगा का पानी दूर चला गया है, वहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंच पथ को भी व्यवस्थित किया जा रहा है. गंगा घाटों के अलावा कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है."- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त अधिकारियों संग घाट का निरिक्षण करते यशपाल मीणा (ETV Bharat) 37 कृत्रिम तालाबों में भी होगी छठ पूजा नगर निगम इस बार कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि इस वर्ष पटना में 37 कृत्रिम तालाब तैयार किए जा रहे हैं, जहां छठव्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकेंगे. इसके अतिरिक्त पटना नगर निगम के अधीन पहले से लगभग 60 तालाब हैं. तालाबों पर भी छठ पूजा की तैयारियां नगर आयुक्त के मुताबिक इन तालाबों पर भी छठ पूजा की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को अपने आसपास ही अर्घ्य देने की सुविधा मिल सके. कृत्रिम तालाबों के निर्माण से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी. नगर निगम की ओर से इन सभी स्थानों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. घाटों की मरम्मती जारी (ETV Bharat) 187 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी