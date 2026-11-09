महापर्व छठ की तैयारियां तेज, पटना नगर निगम जल्द जारी करेगा सुरक्षित और खतरनाक घाटों की सूची
CHHATH 2026:श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षित और खतरनाक घाटों को चिह्नित कर रहा है.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 9, 2026 at 8:00 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. पटना में छठ की भव्यता देखने के लिए दूसरे राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में छठव्रतियों की सुविधा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घाटों की खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए पटना नगर निगम इस बार व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटा है.
घाटों की स्थिति पर नजर
पटना नगर निगम क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कुल 92 घाट हैं. नगर निगम प्रशासन इन सभी घाटों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.गंगा नदी के किनारे घाटों के निर्माण से लेकर कृत्रिम तालाब तैयार करने, पहुंच पथों के सौंदर्यीकरण और आधुनिक तकनीक से निगरानी तक की व्यवस्था की जा रही है.
युद्ध स्तर पर काम जारी
हाल के दिनों में गंगा नदी का जलस्तर काफी अधिक रहने के कारण घाटों की तैयारियों में चुनौतियां भी सामने आई हैं. हालांकि, पिछले दो-तीन दिनों में जलस्तर में काफी कमी आई है और कई घाटों पर पानी पीछे हटने से निर्माण कार्यों में तेजी आई है. नगर निगम की टीमें घाटों पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं.
10 नवंबर तक जारी होगी घाटों की सूची
छठ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षित और खतरनाक घाटों को चिह्नित कर रहा है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि 10 नवंबर तक सुरक्षित और खतरनाक घाटों की सूची जारी कर दी जाएगी.
"खतरनाक घोषित होने वाले घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए घाट तक पहुंचने वाले रास्ते में ही बैरिकेडिंग की जाएगी. इसके साथ ही लाल कपड़े से घेराबंदी की जाएगी, ताकि लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकें."- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त
डबल लेयर बैरिकेडिंग
नगर आयुक्त ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग की जा रही है. घाटों पर खतरनाक स्थानों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. नगर आयुक्त लगातार घाटों का निरिक्षण कर रहे हैं.
24 गंगा घाटों का निरीक्षण
रविवार को भी यशपाल मीणा ने चार अंचलों के अंतर्गत आने वाले 24 गंगा घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्ट्रेट, महेंद्रू, टीएन बनर्जी, मिश्री, गांधी, बड़हड़वा, चौधरी टोला, नरकट और पथरी समेत विभिन्न घाटों पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया.
साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम जारी
यशपाल मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ घाटों पर अस्थायी अतिक्रमण भी पाया गया. इसे तत्काल हटाने और विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा घाटों पर बने स्थायी शौचालयों और चेंजिंग रूम का रंग-रोगन, पुराने साइन बोर्ड को बदलने तथा घाटों की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया है.
"जिन घाटों पर गंगा का पानी दूर चला गया है, वहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंच पथ को भी व्यवस्थित किया जा रहा है. गंगा घाटों के अलावा कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है."- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त
37 कृत्रिम तालाबों में भी होगी छठ पूजा
नगर निगम इस बार कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि इस वर्ष पटना में 37 कृत्रिम तालाब तैयार किए जा रहे हैं, जहां छठव्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकेंगे. इसके अतिरिक्त पटना नगर निगम के अधीन पहले से लगभग 60 तालाब हैं.
तालाबों पर भी छठ पूजा की तैयारियां
नगर आयुक्त के मुताबिक इन तालाबों पर भी छठ पूजा की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को अपने आसपास ही अर्घ्य देने की सुविधा मिल सके. कृत्रिम तालाबों के निर्माण से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी. नगर निगम की ओर से इन सभी स्थानों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है.
187 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
छठ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए पटना नगर निगम इस बार सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. नगर निगम की ओर से भीड़भाड़ और अति संवेदनशील 35 घाटों एवं तालाब परिसरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से जुड़े कुल 187 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
संवेदनशील स्थानों की निगरानी
कैमरों के जरिए घाटों की तैयारियों, श्रद्धालुओं की आवाजाही और भीड़ के दबाव पर नजर रखी जा रही है. कैमरों से मिलने वाली लाइव तस्वीरों के माध्यम से प्रवेश और निकास मार्गों, सीढ़ियों, बैरिकेडिंग और अन्य संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जा रही है.
निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग
किसी स्थान पर भीड़ बढ़ने या अव्यवस्था की स्थिति बनने पर कंट्रोल रूम से संबंधित अधिकारियों और फील्ड टीमों को तत्काल सूचना देकर जरूरी कार्रवाई कराई जा सकेगी. नगर निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम और आईसीसीसी से घाटों पर चल रहे निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की भी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है.
विशेष लाइव व्यूइंग सेंटर तैयार
सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, लाइट टावर और शौचालय जैसी सुविधाओं की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं, अर्घ्य के दिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एनआईटी घाट पर विशेष लाइव व्यूइंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा.
16 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से स्वच्छता का संदेश
नगर आयुक्त ने बताया कि घाटों की सुरक्षा के साथ गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी नगर निगम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत घाटों पर 16 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं. इनके माध्यम से जिंगल और माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं से गंगा में पूजन सामग्री, फूल-माला, प्लास्टिक और अन्य कचरा नहीं डालने की अपील की जा रही है.
आवश्यक सूचनाएं भी होंगी प्रसारित
यशपाल मीणा ने बताया कि श्रद्धालुओं को निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालने और घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है. इन अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से जरूरत के अनुसार सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश और आवश्यक सूचनाएं भी प्रसारित की जाएंगी.
दीवारों पर छठ की सांस्कृतिक झलक
यशपाल मीणा ने कहा कि इस बार पटना नगर निगम घाटों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही छठ की सांस्कृतिक पहचान को भी आकर्षक बनाने में जुटा है. कायाकल्प अभियान के तहत गंगा घाटों तक जाने वाले पहुंच पथ के किनारे दीवारों पर छठ महापर्व से जुड़े दृश्यों की वॉल पेंटिंग कराई जा रही है. इसमें पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों के साथ स्थानीय कलाकारों का सहयोग लिया जा रहा है.
आस्था से जुड़े दृश्य चित्रों के माध्यम से उकेरे जा रहे
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि छठ महापर्व को देखने के लिए दूसरे प्रदेशों और विदेशों से भी लोग पटना आते हैं. ऐसे में दीवारों पर छठ पूजा की परंपरा, सूर्य उपासना, घाटों पर अर्घ्य देने और लोक आस्था से जुड़े विभिन्न दृश्यों को चित्रों के माध्यम से उकेरा जा रहा है.
बेहतर व्यवस्थाओं के साथ छठ की तैयारी
नगर निगम की कोशिश है कि यहां आने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्थाओं के साथ छठ की भव्यता और सांस्कृतिक विरासत का भी आकर्षक अनुभव मिले. नगर निगम प्रशासन का दावा है कि तकनीक, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण को एक साथ जोड़कर इस बार छठ महापर्व की तैयारियां की जा रही हैं.
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