CM सम्राट चौधरी के निर्देश पर पटना नगर निगम के 'सहयोग शिविर' का आयोजन, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी
शिविर परिसर में अलग शिकायतों के लिए अलग डेस्क बनाए गए थे.मेयर सीता साहू ने भी शिविर में लोगों की शिकायतें सुनीं. पढ़ें खबर
Published : June 2, 2026 at 8:39 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और प्रशासन को जनता के और करीब लाने के उद्देश्य से मंगलवार को पटना नगर निगम के सभी छह अंचलों में 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत सुबह 10 बजे से शिविर लगाए गए, जहां नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं.
शिकायतें दर्ज: इस शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सफाई व्यवस्था, राजस्व, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली, स्थापना और कर्मचारी संबंधी मामलों समेत कई तरह की शिकायतें दर्ज की गईं. अधिकारियों ने अधिकांश मामलों में समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया.नगर निगम प्रशासन की ओर से आयोजित इस शिविर में टैक्स कलेक्टर, सफाई पर्यवेक्षक और सफाई निरीक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी.
समस्याओं का समाधान: इसके अलावा सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद तथा जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था. अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी और निगम मुख्यालय के वरीय अधिकारी पूरे कार्यक्रम की निगरानी करते नजर आए. अधिकारियों का कहना था कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना है.
मेयर ने भी लिया हिस्सा: पटना के बांकीपुर अंचल में आयोजित सहयोग शिविर में मेयर सीता साहू भी पहुंचीं और लोगों की समस्याओं को सुना. शिविर परिसर में विभिन्न प्रकार की शिकायतों के लिए अलग-अलग डेस्क बनाए गए थे. इसके साथ ही एक 'मे आई हेल्प यू' डेस्क भी स्थापित किया गया था, जहां आने वाले लोगों को उनकी समस्या के अनुसार संबंधित विभाग तक पहुंचने में मदद की जा रही थी.
ईपीएफ से जुड़ी शिकायत: शिविर में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे राजीव कुमार ने बताया कि वह बांकीपुर नगर निगम अंचल क्षेत्र में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं. उनका मामला कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और अधिकारियों ने एक महीने के भीतर समाधान का आश्वासन दिया है. इसके अलावा उन्होंने निगम में स्थायी नियुक्ति के मुद्दे को भी अधिकारियों के समक्ष रखा है.
अन्य समस्याओं की शिकायत: वहीं मुकेश कुमार अपनी पीएफ संबंधी समस्या लेकर शिविर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उनका यूएएन नंबर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आवश्यक दस्तावेज जमा कर उन्होंने समाधान की मांग की है. लोहानीपुर निवासी वृद्ध सुकन साव भी अपनी समस्याओं को लेकर शिविर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों से उनकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है. इससे पहले भी ऐसी समस्या हुई थी, जिसे शिकायत के बाद ठीक किया गया था.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जन-केंद्रित, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पटना नगर निगम के सभी अंचलों में सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. - सीता साहू, महापौर
सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी बात: सीता साहू ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आम लोग सीधे अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है. महापौर ने बताया कि शिविर में सबसे अधिक शिकायतें सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जमीन से जुड़े मामलों की प्राप्त हो रही हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए.
हेल्पलाइन नंबर जारी: नगर निगम प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि 'सहयोग शिविर' अब नियमित व्यवस्था का हिस्सा होगा. प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी अंचलों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे. नागरिक अपनी शिकायतें और आवेदन पहले से ही संबंधित अंचल कार्यालय में जमा कर सकेंगे. इसके अलावा नगर निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 9264447449 और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155304 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
नहीं करना होगा लंबा इंतजार: नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शिविर की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 दिन पहले ही शुरू कर दी जाएगी. इस दौरान प्राप्त शिकायतों पर संबंधित शाखाओं द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई की जाएगी और शिविर के दिन तक अद्यतन प्रतिवेदन तैयार रखा जाएगा. इससे शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा. नगर निगम प्रशासन का दावा है कि यह पहल नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
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