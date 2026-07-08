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जींद में सीएम नायब सैनी ने की पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, आयोजन स्थल पर वाटर फ्रूट टेंट लगाने का दिया निर्देश

करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगातः पीएम मोदी का यह कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि इस दिन प्रधानमंत्री हरियाणा को हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं. इस दिन पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे. यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी क्योंकि इससे धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप निकलेगी. जींद में इसके लिए विशेष हाइड्रोजन प्लांट भी तैयार किया गया है. यह ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कदम है.

जींद: हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद जिले के नाम जल्द ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ने जा रही है. आगामी 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं, जहां वे भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल-सेल से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी. इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी की एक विशाल रैली प्रस्तावित है. इस दौरे के दौरान प्रशासनिक अमला और सत्ता पक्ष तैयारियों में जुटा दिखा. इस रैली को सफल बनाने और व्यवस्थाओं को परखने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार को खुद जींद पहुंचे. सीएम ने दोपहर बाद जींद रेलवे स्टेशन, हाइड्रोजन प्लांट और प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए.

जींद में रैली की तैयारी लेकर सीएम सैनी ने की समीक्षा (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटनः हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान वर्चुअली कई अन्य बड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे. इनमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन (लागत करीब 350 करोड़), भिवानी और नारनौल (कोरियावास) के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, अंबाला में बना 1857 का शहीद स्मारक (लागत 600 करोड़), दिल्ली-जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा वाला हिस्सा और अंबाला-काला अंब ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और कुरुक्षेत्र में बनने वाले आधुनिक सिख म्यूजियम का शिलान्यास भी करेंगे.

जींद में पीएम मोदी की रैली की तैयारी की समीक्षा करते सीएम नायब सैनी (ETV Bharat)

वाटरप्रुफ टेंट लगाने का निर्देशः बारिश के मौसम को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को वाटरप्रुफ टेंट लगाने और रैली स्थल पर जलभराव रोकने के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है. इसके साथ ही, ईंधन की बचत और पर्यावरण का संदेश देने के लिए इस बार लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है. इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, कई मंत्री, विधायक के साथ-साथ बड़ी संख्यां में अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे.



हरियाणा के मुख्य सचिव ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 जुलाई को जींद में प्रस्तावित दौरे को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जींद मे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री देश की सबसे महत्वपूर्ण और पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसके साथ कई परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास भी करेंगे. अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरतें. सम्बधित विभाग आपसी तालमेल से प्रधानमंत्री के आगामन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान, यातायात, हेलीपेड, कार्यक्रम स्थल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें."

मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठकः बैठक से पहले हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन, सभा स्थल, हेलीपैड स्थल और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रूट का दौरा किया. सभी स्थानों का बारीकी से मुआयना किया और मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस मौके पर उनके साथ सूचना-जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंधक निदेशक डॉ. आदित्य दहिया, करनाल डिवीजन के कमिश्नर राजीव रतन, हिसार डिवीजन की कमिश्नर गीता भारती, हिसार रेंज के आईजी कुलदीप सिंह मौजूद रहे.