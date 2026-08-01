झारखंड सहित देशभर के युवाओं को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत
युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री लगभग 20 लाख युवाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे.
Published : August 1, 2026 at 6:44 PM IST
रांचीः युवाओं को नशापान से दूर रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसके तहत देश भर के लगभग 20 लाख युवाओं को वर्चुअल माध्यम से पीएम संबोधित करेंगे.
रांची के वाईबीएन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन
'माई भारत' की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने शनिवार रांची में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत रविवार रांची के वाईबीएन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस मौके पर लगभग ढाई सौ युवा मौजूद रहेगें. उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए 'माई भारत' की ओर से कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई है.
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री युवाओं के करेंगे संवाद
इस श्रृंखला के तहत पहले जिला स्तरीय और उसके बाद राज्य स्तरीय पर कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा. राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चयनित युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन 14 अगस्त को आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह युवाओं के साथ संवाद करेंगे.
नशाखोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान
नशामुक्त भारत के लिए 100 सप्ताह का यह एक राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन चलेगा. इस अभियान का नेतृत्व ''मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म करेगा, जो एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है. इसके जरिए युवाओं को नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान में 'माई भारत' स्वयंसेवकों, भारत राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी.
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