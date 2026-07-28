ETV Bharat / state

पीएम सूर्यघर योजना: रूफटॉप सोलर प्लांट से बिल बिजली हुआ 0, प्रदेश में लगे 2.70 लाख प्लांट

जयपुर: राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है. प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के तहत घर की छतों पर सोलर प्लांट इंस्टालेशन के मामले में राज्य का देश में पांचवां स्थान है. इस योजना के तहत प्रदेश में 2.70 लाख रूफटॉप सोलर प्लॉट लगे हैं. जिनकी क्षमता 1,043 मेगावाट है. इससे डिस्कॉम को यह फायदा हुआ है कि दिन के समय यह बिजली काम आ रही है. वहीं, सोलर प्लांट लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 1,815 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है. अब सरकार का लक्ष्य दिन में बन रही बिजली को स्टोर कर रात में पीक ऑवर्स में काम में लेने की दिशा में ठोस उपाय करना है. इसके लिए बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है. राजस्थान में 13,255 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की कवायद जारी है.

पहले 5 हजार का बिल, अब जीरो: अपने घर में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने वाली पिंकी शर्मा का कहना है कि उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तहत अपने घर पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है. इससे काफी फायदा हुआ है. बिजली का बिल अब कमोबेश शून्य हो गया है. उनका कहना है कि इससे बिजली के बिल बचत हो रही है और ऊर्जा का यह स्त्रोत पर्यावरण के लिए भी काफी सुरक्षित है. वहीं, रविकुमार का कहना है कि उन्होंने पांच किलोवाट का रूफटॉप प्लांट लगवाया है. जिससे उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है. पहले सर्दियों में करीब तीन हजार रुपए का और गर्मियों में 4-5 हजार रुपए का बिल आता था.

उपभोक्ताओं ने बताया कितना हुआ फायदा... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 150 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए 2.50 लाख पंजीयन, 159 उपभोक्ताओं को मिली पहली किस्त

जयपुर डिस्कॉम में लगे सबसे ज्यादा सोलर प्लांट: ऊर्जा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पीएम सूर्यघर बिजली योजना में प्रदेश में घर की छतों पर 2.70 लाख से ज्यादा सोलर प्लांट लगे हैं. जिनकी क्षमता 1043 मेगावाट है. इनसे बिजली कंपनियों को दिन में पर्याप्त बिजली मिल रही है. घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 1,815 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिल चुकी है. सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट जयपुर डिस्कॉम में लगे हैं. जिनकी संख्या 95,181 हैं. जोधपुर डिस्कॉम में 84,995 और अजमेर डिस्कॉम में 89,912 सोलर प्लांट लगे हैं. औसतन हर दिन 1200 सोलर प्लांट प्रदेशभर में लग रहे हैं.

तीन केवी के प्लांट पर 78 हजार की सब्सिडी: पीएम सूर्यघर योजना के तहत तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है. जबकि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिल रही है. पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट इंस्टालेशन में राजस्थान का देश में पांचवां स्थान है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में राजस्थान से ज्यादा सोलर प्लांट लगे हैं. राजस्थान में जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 56,908 सोलर प्लांट लगे हैं. श्रीगंगानगर जिले में 25,027 और सीकर में 16,504 सोलर प्लांट लगे हैं. हनुमानगढ़ जिले में 15,186 सोलर प्लांट और झुंझुनू में 14,630 सोलर प्लांट लगे हैं.