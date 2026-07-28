ETV Bharat / state

पीएम सूर्यघर योजना: रूफटॉप सोलर प्लांट से बिल बिजली हुआ 0, प्रदेश में लगे 2.70 लाख प्लांट

रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टालेशन के मामले में राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर है.

Solar plant installed on a rooftop
घर की छत पर लगवा हुआ सोलर प्लांट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 2:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है. प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के तहत घर की छतों पर सोलर प्लांट इंस्टालेशन के मामले में राज्य का देश में पांचवां स्थान है. इस योजना के तहत प्रदेश में 2.70 लाख रूफटॉप सोलर प्लॉट लगे हैं. जिनकी क्षमता 1,043 मेगावाट है. इससे डिस्कॉम को यह फायदा हुआ है कि दिन के समय यह बिजली काम आ रही है. वहीं, सोलर प्लांट लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 1,815 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है. अब सरकार का लक्ष्य दिन में बन रही बिजली को स्टोर कर रात में पीक ऑवर्स में काम में लेने की दिशा में ठोस उपाय करना है. इसके लिए बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है. राजस्थान में 13,255 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की कवायद जारी है.

पहले 5 हजार का बिल, अब जीरो: अपने घर में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने वाली पिंकी शर्मा का कहना है कि उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के तहत अपने घर पर तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है. इससे काफी फायदा हुआ है. बिजली का बिल अब कमोबेश शून्य हो गया है. उनका कहना है कि इससे बिजली के बिल बचत हो रही है और ऊर्जा का यह स्त्रोत पर्यावरण के लिए भी काफी सुरक्षित है. वहीं, रविकुमार का कहना है कि उन्होंने पांच किलोवाट का रूफटॉप प्लांट लगवाया है. जिससे उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है. पहले सर्दियों में करीब तीन हजार रुपए का और गर्मियों में 4-5 हजार रुपए का बिल आता था.

उपभोक्ताओं ने बताया कितना हुआ फायदा... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 150 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए 2.50 लाख पंजीयन, 159 उपभोक्ताओं को मिली पहली किस्त

जयपुर डिस्कॉम में लगे सबसे ज्यादा सोलर प्लांट: ऊर्जा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पीएम सूर्यघर बिजली योजना में प्रदेश में घर की छतों पर 2.70 लाख से ज्यादा सोलर प्लांट लगे हैं. जिनकी क्षमता 1043 मेगावाट है. इनसे बिजली कंपनियों को दिन में पर्याप्त बिजली मिल रही है. घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने वाले उपभोक्ताओं को 1,815 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिल चुकी है. सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट जयपुर डिस्कॉम में लगे हैं. जिनकी संख्या 95,181 हैं. जोधपुर डिस्कॉम में 84,995 और अजमेर डिस्कॉम में 89,912 सोलर प्लांट लगे हैं. औसतन हर दिन 1200 सोलर प्लांट प्रदेशभर में लग रहे हैं.

तीन केवी के प्लांट पर 78 हजार की सब्सिडी: पीएम सूर्यघर योजना के तहत तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है. जबकि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को 17 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिल रही है. पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट इंस्टालेशन में राजस्थान का देश में पांचवां स्थान है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में राजस्थान से ज्यादा सोलर प्लांट लगे हैं. राजस्थान में जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 56,908 सोलर प्लांट लगे हैं. श्रीगंगानगर जिले में 25,027 और सीकर में 16,504 सोलर प्लांट लगे हैं. हनुमानगढ़ जिले में 15,186 सोलर प्लांट और झुंझुनू में 14,630 सोलर प्लांट लगे हैं.

पढ़ें: 'जिन्हें 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही, उनके घर की छत पर सरकार लगवाएगी सोलर प्लांट' : हीरालाल नागर

दिन की बिजली का पीक ऑवर्स में हो उपयोग: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा व अन्य नवीकरणीय स्त्रोत से पैदा होने वाली बिजली का अधिकतम उपयोग प्रदेश में पीक ऑवर्स में हो. यह कवायद जारी है. राजस्थान प्रसारण निगम के इन्वेस्टमेंट प्लान आरईआरसी से क्लियर हो गया है. उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं. प्रसारण निगम के 765 केवी और 400 केवी के नए जीएसएस आएंगे. अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है. जिससे पावर अवोकेशन में मदद मिलेगी.

बैट्री स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम पर काम: उन्होंने बताया कि, पिछले सालों में ट्रांसमिशन के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले समय में 15 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आएंगे. जो ट्रांसमिशन की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. फिलहाल, ट्रांसमिशन के 150 जीएसएस पर काम चल रहा है. सरकार के ढाई साल में 60 से ज्यादा जीएसएस चालू किए गए हैं. दिन में सोलर प्लांट से काफी बिजली बनती है. जिसका पीक ऑवर्स में कैसे सदुपयोग किया जाए. इसके लिए बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम को काम में लिया जा रहा है.

A consumer with a solar panel
सोलर पैनल के साथ एक उपभोक्ता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सरकारी इमारतों को सोलर प्लांट का वरदान, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में जनरेट नहीं हो रही पूरी कैपेसिटी

जयपुर जिले लगे सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम:

  • पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टालेशन में जयपुर जिला सबसे आगे है.
  • जयपुर जिले में 56,908 सोलर प्लांट लग चुके हैं.
  • श्रीगंगानगर जिले में 25,027, सीकर में 16,504 प्लांट लगे हैं.
  • हनुमानगढ़ जिले में 15,186 सोलर प्लांट और झुंझुनू में 14,630 सोलर प्लांट लगे हैं.
  • जोधपुर ग्रामीण सर्किल में महज 10 प्लांट लगे हैं.

यह हैं रूफटॉप सोलर लगवाने में टॉप प्रदेश:

  • घर की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने में गुजरात देश में पहले पायदान पर है.
  • गुजरात में 7,63,511 रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हैं.
  • उत्तर प्रदेश में 6,96,356 घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हैं.
  • महाराष्ट्र में 6,87,838 घरों की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे.
  • केरल में 3,03,693 रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हैं. यह देश में चौथे स्थान पर है.
  • राजस्थान 2,70,090 रूफटॉप सोलर प्लांट के साथ पांचवें पायदान पर है.
  • आंध्रप्रदेश में 2,47,816 घरों की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे हैं.

छत पर सोलर सिस्टम लगवाने पर मिल रही रियायत:

  • रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉम ने प्रक्रिया का सरलीकरण किया है.
  • योजना में आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.
  • प्लांट स्थापित होने के बाद सभी तरह के चार्जेज बिजली बिल के जरिए ही लिए जाने का प्रावधान.
  • सोलर लगवाने पर बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि नहीं लेने की व्यवस्था की गई है.
  • पीएम सूर्यघर योजना में तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी.
  • मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17 हजार रुपए की सब्सिडी देती है.

TAGGED:

BIJLI BILL 0 FROM SOLAR SYSTEM
SUBSIDY ON ROOFTOP SOLAR PLANT
COST OF ROOFTOP SOLAR SYSTEM
सोलर प्लांट इंस्टालेशन
PM SURYAGHAR YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.