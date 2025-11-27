कोंडागांव में सड़कों पर उतरे स्कूली बच्चे, भवन निर्माण का कर रहे विरोध
एसडीएम के समझाने पर बच्चे वापस स्कूल लौटे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 5:07 PM IST
कोंडागांव: बच्चे पढ़ाई छोड़ सड़क पर उतर जाएं तो शिक्षक और प्रशासन दोनों के हाथ पांव फूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ कोंडगांव में. यहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे बिल्डिंग बनाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए. महात्मा गांधी वार्ड परिसर में बनाए जा प्रस्तावित भवन का बच्चों ने विरोध किया. पिछले तीन दिनों से भवन बनाए जाने के विरोध में बच्चे पढ़ाई छोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं.
नाराज छात्रों ने निकाला मार्च
गुरुवार को प्रदर्शनकारी बच्चे पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 की ओर बढ़े. बच्चे यहां से न्यायालय की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे. बच्चों को आगे जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने बैरकेडिंग कर रखी थी. प्रदर्शन में शामिल बच्चे “स्कूल है पढ़ाई के लिए, कोर्ट के लिए जमीन नहीं” जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे. पुलिस की टीम ने बच्चों को समझाकर वापस स्कूल भेजने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई. बच्चे जब कोर्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पहुंचे तो उनसे एसडीएम अजय उरांव ने बातचीत की. एसडीएम ने बच्चों को समझाया और उनको वापस स्कूल भेजा.
एसडीएम ने बच्चों को समझाकर वापस स्कूल भेजा
एसडीएम अजय उरांव ने बच्चों से कहा कि उनकी सभी जायज मांगों को सुना जाएगा. एसडीएम ने बच्चों को आश्वस्त किया कि स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आज से पूरी तरह रोक दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार को न्यायालय डीजे कोंडागांव के साथ बच्चों की सीधी बातचीत भी करवाई जाएगी, ताकि उनकी आपत्तियों को विस्तार से सुना और समझा जा सके.
हमने बच्चों को समझा बुझाकर वापस स्कूल भेज दिया है. हम पहले भी बच्चों से बात कर चुके हैं. आज फिर बच्चे सड़कों पर उतरे ऐसा क्यों हुआ इसका पता लगाया जा रहा है. भवन निर्माण का काम भी हमने आज से बंद करा दिया है. बच्चों की जो भी मांगें हैं उसको पूरा किया जाएगा: अजय उरांव, एसडीएम
आश्वासन के बाद मानें बच्चे
एसडीएम अजय उरांव ने जब बच्चों को समझाया कि भवन निर्माण का काम बंद कर दिया गया. एसडीएम के समझाने के बाद बच्चे वापस स्कूल जाने के लिए लौटे. बच्चों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा का खास बंदोबस्त किया था. बच्चों का मार्च जहां से जहां से गुजरा पुलिस की एक टीम उनके साथ चलती रही.
पूर्व में हुए स्कूल बच्चों के प्रदर्शन
- 28 अगस्त 2025: सुकमा के पाकेला पोटा केबिन में पढ़ने वाले बच्चों ने प्रदर्शन किया. बच्चे छात्रावास अधीक्षक को हटाने से नाराज थे.
- 6 अगस्त 2025:धमतरी के शासकीय प्राथमिक शाला कोलियारी में शिक्षक की मांग पर बच्चों और पालकों ने प्रदर्शन किया.
- 28 सितंबर 2024: सूरजपुर के एकलव्य छात्रावास के बच्चों ने प्रदर्शन किया. बच्चे बेस्वाद खाना दिए जाने का विरोध कर रहे थे.
- 20 अगस्त 2024: बालोद के गुंडरदेही में शासकीय स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया. बच्चे स्कूल में अतिरिक्त कमरे बनाए जाने की मांग कर रहे थे.
- 15 मार्च 2023: धमतरी के बांसपारा कुकरेल में जर्जर स्कूल भवन से नाराज पालक और बच्चों ने प्रदर्शन किया.
सुकमा में IED ब्लास्ट, महिला आरक्षक घायल, गोगुंडा पहाड़ी में सर्चिंग तेज
कर्नाटक विवाद पर डिप्टी सीएम साव का कांग्रेस पर निशाना, कहा- कांग्रेस की कलह का खामियाजा जनता भुगत रही
नक्सलवाद के कारण कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर : सचिन पायलट