कोंडागांव में सड़कों पर उतरे स्कूली बच्चे, भवन निर्माण का कर रहे विरोध

कोंडागांव: बच्चे पढ़ाई छोड़ सड़क पर उतर जाएं तो शिक्षक और प्रशासन दोनों के हाथ पांव फूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ कोंडगांव में. यहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे बिल्डिंग बनाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए. महात्मा गांधी वार्ड परिसर में बनाए जा प्रस्तावित भवन का बच्चों ने विरोध किया. पिछले तीन दिनों से भवन बनाए जाने के विरोध में बच्चे पढ़ाई छोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं.

नाराज छात्रों ने निकाला मार्च

गुरुवार को प्रदर्शनकारी बच्चे पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 की ओर बढ़े. बच्चे यहां से न्यायालय की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे. बच्चों को आगे जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने बैरकेडिंग कर रखी थी. प्रदर्शन में शामिल बच्चे “स्कूल है पढ़ाई के लिए, कोर्ट के लिए जमीन नहीं” जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे. पुलिस की टीम ने बच्चों को समझाकर वापस स्कूल भेजने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई. बच्चे जब कोर्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पहुंचे तो उनसे एसडीएम अजय उरांव ने बातचीत की. एसडीएम ने बच्चों को समझाया और उनको वापस स्कूल भेजा.