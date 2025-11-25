ETV Bharat / state

पीएम श्री स्कूल में बच्चों से गोबर मंगाने की शिकायत निकली झूठी, जांच में हुआ दूध का दूध पानी का पानी

शिकायत की जांच करने आए विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को दिया क्लीनचिट.

PM Shri School Mathamour
स्कूल में बच्चों से गोबर मंगवाने खबर निकली झूठी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 1:31 PM IST

4 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बीते दिनों भरतपुर विकासखंड के माथमौर पीएम श्री स्कूल में बच्चों से गोबर मंगाए जाने की शिकायत सामने आई थी. लोगों ने स्कूल की प्रधान पाठिका पर आरोप लगाए थे. शिकायत में कहा गया कि, उनके कहने पर स्कूल के बच्चे अपने-अपने घरों से गोबर लेकर आए. जबकि स्कूल की प्रधान पाठिका ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. बच्चों के परिजनों से हमने कहा था कि जिनके जिनके घरों में मवेशी हैं वो अपने घरों से गोबर लेकर आएं. बच्चों के परिजन गोबर लेकर यहां स्कूल में आए थे.

बच्चों से गोबर मंगाने की बात निकली झूठी

प्रधान पाठिका ने कहा कि ''सर्दियों का मौसम आ चुका है ऐसे में कक्षा के भीतर बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है. धूप में बच्चों को बैठाकर पढ़ाने से उनको भी सर्दी से राहत मिलती है. स्कूल के सामने खुली जगह है जहां पर धूल भरी रहती है. लिहाजा शिक्षकों ने तय किया कि सामने की जमीन पर गोबर से लिपाई करा दी जाए. लिपाई होने से जमीन की धूल खत्म हो जाएगी और बच्चे वहां बैठकर पढ़ सकेंगे. इसलिए हम लोगों ने बच्चों के परिजनों से गोबर मंगाकर स्कूल की लिपाई कराई''.

जांच में हुआ दूध का दूध पानी का पानी

हम लोगों ने बच्चों से गोबर नहीं मंगवाया. बच्चों के परिजनों को हमने गोबर लाने के लिए कहा था. बच्चों के परिजन ही यहां गोबर लेकर आए थे. जमीन की लिपाई के बाद यहां पर बच्चों को आराम से धूप में पढ़ाया जाए ये हमारी मंशा है. सर्दियों में धूप में पढ़ने से बच्चों को भी राहत मिलती है: निर्मला पांडे, प्रधान पाठिका, पीएम श्री स्कूल, माथमौर

हमारे समक्ष ये शिकायत आई थी कि बच्चों से शिक्षकों ने गोबर मंगवाया है. हमने जांच में पाया कि ऐसी सभी शिकायतें गलत हैं. पूर्व में जो खबरें मीडिया में सामने आई थी वो पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं: सच्चिदानंद साहू, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, भरतपुर

नायब तहसीलदार ने भी की जांच

शिकायत मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने भी जांच की. जांच में ये पाया गया कि पूर्व में जो शिकायत स्कूल में बच्चों से गोबर मंगाए जाने की कि गई वो सही नहीं थी.

समिति वालों से गोबर देने का अनुरोध किया था ताकि सहकर्मी जमीन की पुताई कर सकें. गोबर मिलने के बाद स्कूल के सभी सहकर्मियों ने मिलकर पुताई का काम पूरा किया. ठंडी के मौसम में बाहर बैठने के लिए पुताई कराई गई: निर्मला पांडे,प्रधान पाठिका, पीएम श्री स्कूल, माथमौर

विकासखंड शिक्षा अधिकारी का आरोपों से इंकार

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद साहू ने कहा, मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर स्कूल का दौरा किया और पाया कि 22 तारीख को बच्चों, शिक्षकों, सफाई कर्मियों और सहायिकाओं ने मिलकर आंगन में लिपाई पुताई की. विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बाल श्रम जैसा कोई विषय नहीं है. मीडिया में छपी रिपोर्ट भ्रामक है. स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, ग्रामीणों, संकुल प्राचार्य और समन्वयक की उपस्थिति में जांच की गई है. जांच किसी ने भी बाल श्रम कराए जाने की बात नहीं है.

PM Shri School Mathamour
जांच में हुआ दूध का दूध पानी का पानी

क्या है पीएम श्री स्कूल

पीएम श्री स्कूल स्कीम भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है. पीएम श्री स्कूल के जरिए 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना. बेहतर शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र विकास के लिए काम करना है. पीएम श्री स्कूलों में बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि उनके समग्र विकास के लिए भी बहुआयामी शिक्षा दी जाती है.

PM Shri School Mathamour
जांच में हुआ दूध का दूध पानी का पानी

बाल श्रम को लेकर क्या कहता है कानून

बाल श्रम को लेकर बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और उसके बाद के संशोधन मुख्य कानून हैं. ये कानून कहता है कि चौदह साल के कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के कामों में नियोजित करना कानून अपराध है. इसका उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने दोनों की सज़ा का प्रावधान है.

PM Shri School Mathamour
जांच में हुआ दूध का दूध पानी का पानी

