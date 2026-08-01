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मेरठ में बूचड़खाने की जगह बना 'पीएम श्री स्कूल' बदहाली का शिकार, गंदगी और दुर्गंध के बीच पढ़ने को मजबूर बेटियां

अभी तो 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है, स्कूल में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से गर्मी में परेशानी होती है. साथ ही पानी भी कई बार पीने के लिए नहीं मिल पाता है.- मंताशा, छात्रा

'पीएम श्री स्कूल' की दुर्दशा: छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, स्कूल में 13 सेक्शन हैं 11 अध्यापक हैं. टीचर महज 11 हैं और एक प्रभारी प्रधानाचार्य हैं. कई महत्वपूर्ण विषयों के टीचर वर्षों से नहीं हैं. कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा मंतशा बताती हैं कि यहां वह पढ़ने आती हैं, लेकिन बहुत गर्मी लगती है. पानी की समस्या भी है.

मेरठ: करीब दस साल पहले मेरठ में एक कमेले (पशु वध शाला) को बंद कराकर सपा शासनकाल में तत्कालीन मंत्री रहे आजम खान के प्रयासों से बेटियों के लिए कक्षा बारहवीं तक का स्कूल स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये स्कूल यूं तो पीएम श्री राजकीय विद्यालय का दर्जा जरूर पा गया, लेकिन यहां बेटियां संसाधनों के अभाव के साथ गंदगी और दुर्गंध में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

गंदगी और दुर्गंध से हाल बेहाल: स्कूल के नजदीक में नाला है जहां से तो दुर्गन्ध आती है. इसके अलावा कचरे का अंबार भी स्कूल के पास लगा है. दुर्गंध से सभी को न सिर्फ परेशानी होती है, बल्कि स्कूल में रहकर पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है. एक वक्त था जब इस स्कूल में 2000 से ज्यादा बेटियां पढ़ने आती थीं, लेकिन बीते कुछ साल में इस स्कूल में लगातार स्टूडेंट की संख्या का ग्राफ गिरता ही जा रहा है.फिलहाल यहां पर लगभग 800 बेटियां ही पढ़ाई कर रही हैं.

गंदगी और दुर्गंध के बीच पढ़ने को मजबूर बेटियां (Photo Credit: ETV Bharat)

वर्तमान में यहां पर चार प्रवक्ता के पद भी खाली हैं, बाकी स्टाफ की भी कमी है. प्रभारी प्रधानाचार्य समेत 12 अध्यापक हैं स्टाफ की भी कमी है, जबकि वर्तमान में 13 सेक्शन संचालित हैं. बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से बच्चियों को बिना टीचर के क्लासरूम में रहना पड़ जाता है. सुविधाओं का अभाव है, बदबू और दुर्गंध से यहां रुकना मुश्किल होता है, क्लासरूम में जब छात्राएं पढ़ रही होती हैं तो वहां भी बदबू और दुर्गंध में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है. छात्राएं बार-बार शिकायत करती हैं लेकिन मैं खुद इसमें असहाय महसूस करती हूं और मैं कुछ नहीं कर पाती हूं.- गीता सिरोही, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज

आजम खान के चलते नजरअंदाज का आरोप: स्कूल की इस हालत के लिए सपा विधायक रफीक अंसारी वर्तमान सरकार को दोषी मानते हैं. उनका कहना है कि, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आजम खान के प्रयास से 2016 में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी. विधायक कहते हैं कि कुत्तों की नसबंदी के लिए बच्चियों के स्कूल के पास केंद्र बनाया है, जो कि अनुचित है. साथ ही बगल में ही नगर निगम ने एक डिपो अपना बनाया है, जहां गाड़ियां कचरे को लाने ले जाने का काम करती हैं. स्कूल के बराबर में नाला है.

आजम खान के प्रयास से बने स्कूल का हाल बेहाल (Photo Credit: ETV Bharat)

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से इस स्कूल के साथ भेदभाव हो रहा है. इस बारे में कई बार विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया है.क्योंकि यह माइनॉरिटी का स्कूल है, इसलिए ये उपेक्षा का शिकार है, भेदभाव की वजह से ही कोई ध्यान नहीं देना चाहता.सरकार बदलेगी हम इस विद्यालय को महाविद्यालय बनाएंगे.- रफीक अंसारी, सपा विधायक

बदलेगी स्कूल की सूरत!: ईटीवी भारत ने इस बारे में संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार नाथ शुक्ला से बात की. उन्होंने जल्द से जल्द हालात सुधरने की बात कही.

संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा कि, अध्यापकों की नियुक्ति शासन स्तर से होती है. जिलाधिकारी के माध्यम से पत्राचार किया जाता है.

सुविधाओं के नाम पर बेटियों को मिल रही सिर्फ बदबू और गंदगी (Photo Credit: ETV Bharat)

जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा. जिला विद्यालय निरीक्षक को इस मामले में तत्काल जांच के आदेश दे रहे हैं और साथ ही यह भी आदेश दे रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिएं वह जल्द से जल्द हो जाएं और एक विस्तृत रिपोर्ट इसकी तैयार करा रहे हैं. जल्द ही यहां के हालात सुधरेंगे इसको लेकर वह शासन स्तर पर गंभीरता से विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेज रहे हैं.- ओंकार नाथ शुक्ला, संयुक्त शिक्षा निदेशक

स्कूल की बच्चियों ने सीएम योगी से हालत बदलने की गुहार लगाई है. उन्हें उम्मीद है कि, सरकार जरूर पहल करेगी. परेशानी के बावजूद यहां का रिजल्ट काफी बेहतर रहता है. सभी को उम्मीद है कि जल्द ही बदलाव होगा.

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