हजारीबाग के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की स्क्रीनिंग, छात्रों ने दिया धन्यवाद

हजारीबाग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग में छात्रों के बीच उत्साह देखने को मिला है. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्र प्रधानमंत्री की बातों को सुनने को लेकर पहले से इंतजार करते दिखे. दिल्‍ली स्थित पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले बच्‍चों ने असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए. हजारीबाग के मेरु स्थिति पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना.

इस दौरान स्कूल के छात्रों ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्र के जीवन के लिए अनमोल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के स्ट्रेस को दूर करने का मूल मंत्र दिया है. छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम के आयोजन पर धन्यवाद दिया है. हजारीबाग के मेरु स्थिति पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. छात्रों ने सामूहिक रूप से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना और समझा कि कैसे परीक्षा को उत्सव के रूप में लेना है.

संवाददाता गौराव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

लंबे समय से था कार्यक्रम का इंतजार: छात्र

स्कूल के छात्रों ने कहा कि इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार था. क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मूल मंत्र देने जा रहे थे. छात्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षाएं जीवन का सिर्फ एक हिस्सा हैं, न कि उसका अंतिम लक्ष्य. उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ज्ञान और परीक्षाएं जीवन के मात्र हिस्सा हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने अंकों को सफलता का अंतिम मापदंड न मानें.



छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान यह बताया कि परीक्षा का आप पर दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें. खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें. छात्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने परीक्षा के ठीक पहले ऐसा मंत्र दिया है, जो उनके जीवन में सफलता को हासिल करने में सहायक साबित होगा.

