पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बच्चों को पढ़ा रहा है देशभक्ति का पाठ, छात्रों का हो रहा है सर्वांगीण विकास

हजारीबाग: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग के बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यह भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है. इस योजना के तहत छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है. बच्चों में प्रारंभिक दौर से ही देश प्रेम के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि देश हमें सब कुछ देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए.

हजारीबाग बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय परिसर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संचालित है. यह स्कूल छात्रों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत प्रोत कर रहा है. जहां बच्चे शिक्षा के अलावा कई अन्य विद्या की जानकारी ले रहे हैं. ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें.

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बच्चों को पढ़ा रहा है देशभक्ति का पाठ (ईटीवी भारत)

स्कूल की प्राचार्य भी कहती हैं कि यह विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास करने के लिए वचनबद्ध है. जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा दी जा रही है. स्कूल में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विद्यालय में इंप्लीमेंट किया जा रहा है. सरकार द्वारा 14,500 स्कूलों को योजना के तहत विकसित करने का काम किया जा रहा है. यानी मॉडर्न तकनीक के तहत छात्र-छात्राओं को शिक्षा दिया जा सके.

बच्चे भी कहते हैं कि यह स्कूल अन्य विद्यालय से भिन्न है. जहां शिक्षा के साथ-साथ कई अन्य विद्या के बारे में जानकारी दी जाती है. जिसमें योग, खेलकूद, स्मार्ट क्लास, प्रयोग, अटल टिंकरिंग लैब समेत अन्य सुविधाएं छात्रों को दी जा रही है. स्मार्ट क्लास के कारण हर विषय की जानकारी बेहतर ढंग से मिल पाती है. विद्यालय में देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है. साथ ही हर एक बच्चा बेहतर नागरिक बने इस पर फोकस किया जाता है.

क्या है पीएम श्री स्कूल योजना?