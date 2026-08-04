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नवोदय विद्यालय में खाने में कीड़ा मिलने का आरोप; नाराज छात्रों ने की भूख हड़ताल, आश्वासन के बाद खत्म हुआ विरोध

नवोदय विद्यालय में मौजूद छात्र ( Photo credit: ETV Bharat )