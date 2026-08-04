नवोदय विद्यालय में खाने में कीड़ा मिलने का आरोप; नाराज छात्रों ने की भूख हड़ताल, आश्वासन के बाद खत्म हुआ विरोध
जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि आश्वासन के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल समाप्त की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:31 PM IST
श्रावस्ती : भिनगा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता और विद्यालय स्टाफ की कथित कार्यशैली को लेकर छात्रों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा. भोजन में कीड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सोमवार रात से भूख हड़ताल शुरू कर दी. मंगलवार सुबह तक छात्रों का विरोध जारी रहा.
सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे. बाद में जिलाधिकारी ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी.
छात्रों का आरोप है कि रविवार रात परोसे गए चावल में कीड़ा मिलने के बाद उन्होंने भोजन की गुणवत्ता को लेकर विरोध जताया. आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से गुणवत्ताविहीन भोजन परोसा जा रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. छात्रों का आरोप है कि शिकायतों की अनदेखी से नाराज होकर उन्हें भूख हड़ताल का कदम उठाना पड़ा.
विरोध के दौरान छात्रों ने हॉस्टल के नीचे के दरवाजों पर ताला लगा दिया. छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता में तत्काल सुधार के साथ ही कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम और सीओ विद्यालय पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने.
इसके बाद जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग स्वयं विद्यालय पहुंचीं और छात्रों से बातचीत की. डीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया. जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि छात्रों की मुख्य रूप से दो मांगें हैं. पहली मांग भोजन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है, जबकि दूसरी कुछ शिक्षकों के कथित व्यवहार को लेकर है.
उन्होंने बताया कि भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा. वहीं, शिक्षकों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की जाएगी. जांच में यदि किसी की लापरवाही या दोष सामने आता है तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल समाप्त की. अब जांच रिपोर्ट और विद्यालय की भोजन व्यवस्था में होने वाले सुधार पर सभी की नजरें टिकी हैं.
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