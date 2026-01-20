कुचामन का स्कूल, जहां संविधान को समर्पित है कक्ष, जानिए इसकी खासियत
यह कक्ष न केवल विद्यार्थियों को संविधान से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देता है बल्कि संविधान के प्रति आदर भाव भी बढ़ाता है.
Published : January 20, 2026 at 2:04 PM IST
कुचामन सिटी: शहर की पीएमश्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक कमरा अनूठा है. यह कमरा भारतीय संविधान से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को सचित्र समेटे हुए है. इस कक्ष में संविधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया. उन विभूतियों के फोटो दर्शाया, जिनका भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान रहा है.
पीएमश्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल मंजू चौधरी ने बताया कि विद्यालय में देश के संविधान को समर्पित कक्ष का निर्माण कराया गया है. इसे संविधान कक्ष कहते हैं. यह कक्ष न केवल विद्यार्थियों को संविधान से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देता है बल्कि संविधान के प्रति आदर भाव भी बढ़ाता है. विद्यार्थी संविधान के बारे में सीख सकें. उसके आदर्शों को समझें और नागरिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों.
विद्यार्थी बोले: स्कूल के छात्र तन्मय दाधीच ने कहा कि यह अच्छी पहल है. यह हर विद्यालय में होनी चाहिए. छात्रा नाजिया खान ने कहा कि इससे पता लगता है कि किस कठिनाई से संविधान बनाया गया. इससे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी.
कक्ष में इनके चित्र: प.जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयपाल सिंह मुंडा, महावीर त्यागी, टी प्रकाशम, के संथानम, प्रोफेसर केटी शाह, एचवी कामथ, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, प्रो. सिब्बनलाल सक्सेना, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, वीटी कृष्णाचारी, गोपालस्वामी अयंगर, कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चौधरी रणबीर सिंह, के हनुमंथैया, डॉ. भीमराव अंबेडकर आदि.
नारी शक्ति भी दिखाई: संविधान कक्ष में नारी शक्ति को भी याद किया गया. इनमें सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, एनी मस्करीनी, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रॉय, दक्ष यानी बेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख आदि की तस्वीर लगाई गई.
ये अहम जानकारी: संविधान सभा के अधिवेशन, प्रमुख संविधान सभा और उसकी अहम जानकारी, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां आदि की जानकारी दी गई है. संविधान सभा सदस्यों की शपथ, मूल संविधान की प्रति पर 22 भाग पर बनाए चित्र को प्रदर्शित है. संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्षों की जानकारी है. इसका मकसद लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय और कानून के शासन जैसे मूल्यों को स्थापित करना है. वाद-विवाद और चर्चा के जरिए संविधान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की यह पहल छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर संविधान के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है.
