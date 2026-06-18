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Special : सांभर की 122 साल पुरानी सरकारी स्कूल को देशभर में मिली पहचान, 6 साल में ऐसे हुआ कायापलट

छह साल में 1.25 करोड़ से ज्यादा के काम : प्रिंसिपल मालाकार का कहना है कि उन्होंने साल 2020 में इस स्कूल में जॉइन किया था तब करीब 121 साल पुरानी स्कूल का अधिकांश हिस्सा जर्जर था. इसे संवारने के लिए स्कूल परिवार और शिक्षकों ने बीड़ा उठाया. भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया. इसी का नतीजा है कि आज यह एक स्मार्ट स्कूल बन गया है. इसके लिए एक रोडमैप बनाकर काम किया. उन्होंने खुद 1.51 लाख रुपए दिए और शिक्षकों ने भी 6 लाख रुपए से अधिक की राशि दी. देश-विदेश में रहने वाले सांभर के प्रवासियों और पूर्व विद्यार्थियों से मिलकर 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के काम करवाए.

योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम : स्कूल के प्रिंसिपल टीकमचंद मालाकार का कहना है कि इस स्कूल का ज्यादातर हिस्सा आजादी से पहले बना होने के कारण जीर्ण-शीर्ण था. पिछले छह सालों में सरकारी फंड के साथ ही भामाशाहों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्कूल परिसर का नवनिर्माण करवाया गया है. इसके साथ ही स्कूल परिसर में हरियाली और साफ-सफाई को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया. इसी का परिणाम है कि इस स्कूल ने आज देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है.

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग-2025-26 जारी की गई है. इसमें देशभर की 191 स्कूलों की सूची जारी की गई है. प्रदेश की महज 11 स्कूलों को इस सूची में जगह मिली है. इस सूची में सांभर की पीएमश्री दरबार उच्च माध्यमिक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय भी शामिल है. जयपुर जिले का यह एकमात्र स्कूल है, जिसे इस सूची में जगह मिली है.

जयपुर: राजधानी जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर सांभर झील की पीएमश्री दरबार उच्च माध्यमिक (अंग्रेजी माध्यम) स्कूल 122 साल पुरानी है. इसका बड़ा हिस्सा आजादी से पहले का बना है. इस स्कूल के शिक्षकों ने सफाई और हरियाली का बीड़ा उठाया तो आजादी से पहले की इस स्कूल को देशभर में पहचान मिली है. कुछ साल पहले तक यह स्कूल जर्जर था, लेकिन शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत और भामाशाहों के सहयोग ने आज इसे एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किया है.

इन पैमानों पर हुआ चयन (ETV Bharat GFX)

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विदेशों से भी भामाशाह जुड़े, बदल गई तस्वीर : उनका कहना है कि अमेरिका में रहने वाले एक भामशाह ने स्कूल में सोलर पैनल लगवाया तो ब्रिटेन में रहने वाले भामाशाह ने चिल्ड्रन्स पार्क तैयार करवाया. वहीं, दुबई के भामशाह ने स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगवाए हैं. आज हर बच्चा नए फर्नीचर पर बैठ रहा है. बच्चे-बच्चियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम कॉम्प्लेक्स हैं. बच्चों को साफ-सुथरा पानी मिले, इसके लिए नया जल मंदिर बनवाया गया है. बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा ले रहे हैं और पूरे स्कूल परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से हो रही है.

पीएमश्री दरबार उच्च माध्यमिक (अंग्रेजी माध्यम) स्कूल (ETV Bharat Jaipur)

एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं, फिर भी मिसाल : उनका कहना है कि स्कूल परिसर को हरा-भरा बनाने के लिए खास प्रयास किए गए. शिक्षकों और विद्यार्थियों के जन्मदिन पर पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल का जिम्मा तय किया गया. शिक्षकों ने जो पेड़ लगाए उन्हें उन्होंने गोद लिया और वे आज भी इन पेड़ों की नियमित देखभाल करते हैं. स्कूल परिसर के दस बीघा में पिछले छह साल में एक हजार नए पौधे लगाए गए, जो आज पेड़ बन गए.

भामाशाहों ने भी स्कूल की कायापलट में की मदद (ETV Bharat Jaipur)

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स्कूल परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों ने श्रमदान की मुहिम शुरू की. आज भी हर महीने स्कूल परिसर में श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया जाता है. इस स्कूल में एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है. ऐसे में परिसर को साफ-सुथरा रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से परिसर साफ-सुथरा और हराभरा बना है.

स्कूल में पौधारोपण करते छात्र (ETV Bharat Jaipur)

कोरोना की आपदा को अवसर में बदला : उनका कहना है कि उन्होंने जब इस स्कूल में कार्यभार संभाला तो कुछ ही दिन बाद वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सब बंद हो गया. इस दौरान खाली बैठने के बजाए शिक्षकों ने आपदा को अवसर में बदला और स्कूल को हरा-भरा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए. पहले जो पेड़ लगे थे, उनकी कटाई छंटाई करवाने के साथ ही करीब 200 ट्रॉली मिट्टी मंगवाकर जमीन को समतल करवाया. इससे नए पौधे लगाने की जमीन तैयार हुई. उनका कहना है कि पीएमश्री स्कूल घोषित होने के बाद इस स्कूल में सुविधाओं का विस्तार हुआ है.

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की रेटिंग में बनाई इस स्कूल ने जगह (ETV Bharat Jaipur)

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हिंदी से इंग्लिश मीडियम, अब पीएम श्री स्कूल : साल 1904 में स्थापित यह स्कूल लंबे समय तक हिंदी मीडियम स्कूल के रूप में संचालित होता रहा. साल 2020 में इसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदला गया. अब यह विद्यालय पीएमश्री अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में संचालित हैं. इस स्कूल में पढ़े कई छात्र आज अपने-अपने क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर हैं. कई पूर्व छात्रों ने भी स्कूल की कायापलट करने में अपना अहम योगदान दिया है. यह भी एक कारण है कि कभी जर्जर स्कूल की पहचान वाली इस स्कूल का आज पूरी तरह कायापलट हो चुका है और बच्चे आधुनिक तकनीक से रूबरू हो रहे हैं.

स्कूल में स्मार्ट क्लास पर पढ़ते छात्र (ETV Bharat Jaipur)

इन स्कूलों को मिली रेटिंग सूची में जगह :