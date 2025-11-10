ETV Bharat / state

अयोध्या में ध्वजारोहण; PM के सुरक्षा अधिकारियों ने किया राम मंदिर परिसर का निरीक्षण, तीन घंटे मंदिर में रहेंगे मोदी

अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे. यहां वह लगभग 3 घंटे रुकेंगे. जिसको लेकर सुरक्षा अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया.

मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन रविवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा अधिकारियों ने भी भाग लिया. इसके पहले शनिवार को पूरे मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया. प्रधानमंत्री की आने जाने वर वाले मार्ग की सुरक्षा को परखी.



निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आगमन है. वह मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे. इसी को लेकर हम लोगों ने चर्चा की. रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी आए थे और आज हम लोग पुनः उसे पर समय देंगे विचार करेंगे.

उन्होंने कहा कि चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर शिखर है तो वहां पहुंचने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी. जिससे झंडा सफलता के साथ रामलला भगवान के मंदिर में ऊपर लहराया जा सके. उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे निर्माण अपनी पूर्णता के और है और दिसंबर 2025 तक सभी मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे. ऐसा हम लोगों को विश्वास हो गया है. ध्वजारोहण अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम होता है. प्रधानमंत्री से लगभग तीन घंटे का समय मिलने की आशा है.