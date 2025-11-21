Watch: सिरसा में पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती, FIR के बाद तीन युवक गिरफ्तार
PM poster blackened in Sirsa: सिरसा बीजेपी कार्यालय के बाहर लगी पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती गई.
Published : November 21, 2025 at 7:54 PM IST
सिरसा: कुछ लोगों ने सिरसा बीजेपी कार्यालय के बाहर लगी पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम नायब सैनी समेत हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों के पोस्टर पर कालिख पोत दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. वीडियो में चार से पांच लोग बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के पोस्टरों पर काला स्प्रे करते नजर आ रहे हैं. स्प्रे से युवकों ने दीवार पर लिखा 'वोट चोर, गद्दी छोड़'. इसके बाद एक युवक यही शब्द दोहराता सुनाई दे रहा है.
सिरसा में पीएम और बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर कालिख: सूचना मिलते ही बीजेपी नेताओं ने कालिख पोती गई फोटो को बीजेपी कार्यालय से हटा दिया और इस घटना का विरोध किया. सुबह होते-होते भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को काबू कर लिया है.
बीजेपी नेता ने की निंदा: मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष यतींद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि "देर रात यूथ कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा कार्यालय की दीवारों पर गलत नारे लिखे. वहां लगे भाजपा वरिष्ठ नेताओं के बैनरों पर भी काला रंग लगाकर कायराना हरकत की, जोकि ओझी व घटिया मानसिकता को दर्शाती है. बिहार की हार से बौखलाई कांग्रेस अब इस तरह की नीच हरकतों पर उतर आई है. वोट चोरी की बात करने वाली कांग्रेस के डीएनए में ही वोट चोरी है. कांग्रेस अपने युवराज से पहले ये क्यों नहीं पूछती कि उन्हें गांधी शब्द कहां से मिला? क्या इस परिवार ने गांधी शब्द की चोरी नहीं की?"
बीजेपी नेता का कांग्रेस पर निशाना: बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा "देश की आज़ादी के पूर्व जब जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त नेहरू को सिर्फ़ एक वोट मिला था और सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे, फिर भी अध्यक्ष बनाया नेहरू को? क्या ये वोट चोरी नहीं थी? इससे साबित होता है कि वोट चोरी तो कांग्रेस के डीएनए में ही है." भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि "वास्तव में बिहार की हार से बौखलाई कांग्रेस अब नीचता की हदें पार कर रही है या ये कहें कि कांग्रेस अपनी आत्महत्या करने पर उतारू है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी."
सांसद कुमारी सैलजा ने की निंदा: सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस घटना की निंदा की और कहा कि कालिख पोतने का कल्चर कांग्रेस में नहीं है.
सिरसा पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार: सिरसा पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.
सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शन: आपको बता दें कि सिरसा में आज वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था. सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध भी दर्ज करवाया. इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा मौजूद रहे. इस मौके पर विधायक गोकुल सेतिया, विधायक शीशपाल केहरवाला और विधायक भरत सिंह बेनीवाल सहित सिरसा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें- 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत हरियाणा पुलिस की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में 289 अपराधी गिरफ्तार