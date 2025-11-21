ETV Bharat / state

Watch: सिरसा में पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती, FIR के बाद तीन युवक गिरफ्तार

PM poster blackened in Sirsa ( Etv Bharat )

सिरसा: कुछ लोगों ने सिरसा बीजेपी कार्यालय के बाहर लगी पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम नायब सैनी समेत हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों के पोस्टर पर कालिख पोत दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. वीडियो में चार से पांच लोग बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के पोस्टरों पर काला स्प्रे करते नजर आ रहे हैं. स्प्रे से युवकों ने दीवार पर लिखा 'वोट चोर, गद्दी छोड़'. इसके बाद एक युवक यही शब्द दोहराता सुनाई दे रहा है. सिरसा में पीएम और बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर कालिख: सूचना मिलते ही बीजेपी नेताओं ने कालिख पोती गई फोटो को बीजेपी कार्यालय से हटा दिया और इस घटना का विरोध किया. सुबह होते-होते भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को काबू कर लिया है. Watch: सिरसा में पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के पोस्टर पर कालिख पोती, FIR के बाद तीनों युवक गिरफ्तार (Etv Bharat) बीजेपी नेता ने की निंदा: मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष यतींद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि "देर रात यूथ कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा कार्यालय की दीवारों पर गलत नारे लिखे. वहां लगे भाजपा वरिष्ठ नेताओं के बैनरों पर भी काला रंग लगाकर कायराना हरकत की, जोकि ओझी व घटिया मानसिकता को दर्शाती है. बिहार की हार से बौखलाई कांग्रेस अब इस तरह की नीच हरकतों पर उतर आई है. वोट चोरी की बात करने वाली कांग्रेस के डीएनए में ही वोट चोरी है. कांग्रेस अपने युवराज से पहले ये क्यों नहीं पूछती कि उन्हें गांधी शब्द कहां से मिला? क्या इस परिवार ने गांधी शब्द की चोरी नहीं की?"