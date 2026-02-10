बस्तर पंडुम 2026 की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा - बस्तर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का दिखा भव्य रूप
प्रधानमंत्री ने कहा, पहले बस्तर माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था. अब शांति, प्रगति और साांस्कृतिक गौरव से पहचाना जा रहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 10, 2026 at 12:26 PM IST
बस्तर: तीन दिनों तक चलने वाले बस्तर पंडुम का सोमवार को रंगारंग समापन हो गया. बस्तर पंडुम के रंगारंग आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए. बस्तर पंडुम 2026 का आगाज जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुआ, वहीं समापन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को बस्तर पहुंचे थे. बस्तर पंडुम के सफल आयोजन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी है.
पीएम ने बस्तर पंडुम के सफल आयोजन पर दी बधाई
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बस्तर पंडुम के आयोजन से छत्तीसगढ़िया खासकर बस्तर की संस्कृति की समृद्ध झलक देश और दुनिया ने देखी. बस्तर पंडुम में बस्तर की जनजातीय विरासत का एक सुंदर और भव्य रूप नजर आया. पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी किए जाते रहने चाहिए. पीएम ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमें अपनी विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में मदद मिलती है.
7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में ‘बस्तर पंडुम’ का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और… https://t.co/dG30w413C6 pic.twitter.com/200UqiFcWi— Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2026
बस्तर शांति और प्रगति की राह निकला
पीएम मोदी ने कहा कि पहले बस्तर का नाम सुनते ही माओवादी हिंसा की याद आने लगती थी. बस्तर के पिछड़ेपन की तस्वीर उभर जाती थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है. बस्तर के लोग विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. बस्तर के युवाओं के कदम अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. पीएम ने कहा कि आने वाला वक्त बस्तर में शांति और प्रगति लेकर आएगा.
आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और समापन कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए
बस्तर पंडुम के मंच से कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है. बस्तर के लोग विकास चाहते हैं और नक्सली विकास की राह में रोड़ा हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम के मंच से आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने का मौका मिला. अमित शाह ने बस्तर पंडुम के विजेताओं को सम्मानित भी किया.
