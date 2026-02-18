पीएम मोदी की सभा: CS और DGP ने लिया जायजा, जयपुर में सीएम को देंगे फीडबैक
पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर की सभा में 23500 करोड़ के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.
Published : February 18, 2026 at 4:45 PM IST
अजमेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पर 28 फरवरी को सभा होने जा रही है. सभास्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव (सीएस) वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा अजमेर पहुंचे. उन्होंने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. अधिकारी इस दौरे का फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देंगे. अधिकारियों ने बारिश के दौरान ही सभास्थल का जायजा लिया.
पीएम मोदी का अजमेर का कार्यक्रम तय होने के साथ स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया और तैयारी में जुट गया. विश्रामस्थली के मैदान को समतल और साफ किया जा रहा है. सभा में आने वाले लोगों की मूलभूत सुविधा मसलन पेयजल, शौचालय, बिजली, छाया, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा हेलीपैड भी बनाया जा रहा है. सीएस वी. श्रीनिवास व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सीएस वी. श्रीनिवास और डीजीपी शर्मा ने सभा स्थल कायड़ विश्राम स्थली का जायजा लिया.
जयपुर से आए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा अजमेर में आईजी, संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, एसपी आदि अधिकारी मौजूद रहे. सभा में सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई. प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों के कायड़ विश्राम स्थली पहुंचते के साथ ही बारिश का दौर भी जारी रहा. सीएस वी. श्रीनिवास ने बताया कि कायड़ विश्राम स्थली पर होने वाली पीएम की सभा की व्यवस्था का जायजा लेने जयपुर से सभी अधिकारी आए हैं. जायजा लेने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी की बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर रिव्यू होगा. उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर में व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे.
पीएम नरेंद्र मोदी देंगे प्रदेश को सौगातें: पीएम नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर आ रहे हैं. यहां कायड़ विश्राम स्थली में होने वाली सभा में पीएम नरेंद्र मोदी 23500 करोड़ के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. साथ ही रोजगार उत्सव में 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे.
