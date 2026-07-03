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पीएम मोदी कल आएंगे पचपदरा, उद्घाटन को तैयार रिफाइनरी एवं जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल

पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पचपदरा एवं जोधपुर में तैयारियां अंतिम चरण में है.

PM Modi will inaugurate the Pachpadra Refinery tomorrow.
पीएम मोदी कल पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 12:24 PM IST

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बालोतरा/ जोधपुर : बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इसका लोकार्पण कर देश को बड़ी सौगात देंगे. पीएम वहीं जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे. पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पचपदरा में तैयारियां अंतिम चरण में है. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर यातायात, पार्किंग और रूट डायवर्ट का रोडमैप तैयार कर लिया. इधर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर में 60 दिन में रिफाइनरी के दोबारा शुरू होने को बड़ी उपलब्धि बताया.

जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को बालोतरा जिले में प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के लिए जिला पुलिस एवं प्रशासन ने सभी आवश्यक सुरक्षा, यातायात एवं जनसुविधा संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी. कार्यक्रम में आमंत्रित सदस्य ही बुलाए गए हैं.

सीएस बोले-60 दिन में रिफाइनरी वापस शुरू करना उपलब्धि (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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सुरक्षा एवं कार्मिक तैनातीः आईजी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त पुलिस बल एवं अन्य कार्मिकों की तैनाती की गई है. यातायात प्रबंधन, पार्किंग, प्रवेश नियंत्रण एवं सुरक्षा जांच हेतु अलग-अलग टीमें नियुक्त की गई. आमजन एवं यातायात के लिए पृथक यातायात योजना तैयार की है. आवश्यक डायवर्जन एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था की है. रूट चार्ट जारी किया है.

पार्किंग एवं प्रवेश व्यवस्थाः सिंह ने बताया कि आमंत्रित सदस्यों के वाहनों की पार्किंग गेट संख्या 7 पर निर्धारित की गई है. इसकी क्षमता लगभग 3000 वाहनों की है. पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने के लिए शटल सेवा उपलब्ध रहेगी. आमंत्रित सदस्यों का प्रवेश गेट संख्या-7 से शटल सेवा के माध्यम से होगा. विशेष आमंत्रित सदस्यों व अधिकृत मीडियाकर्मियों का प्रवेश गेट संख्या-3 से होगा.

पढ़ें: पीएम मोदी 4 जुलाई को करेगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन, आज तैयारियों का जायजा लेंगे CM भजनलाल

Personnel deployed at the Jodhpur airport terminal.
जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल पर तैनात जवान (ETV Bharat Jodhpur)

निजी वाहन को प्रवेश नहीं: आईजी के अनुसार, कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी निजी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सभी प्रवेश द्वारों पर फ्रिस्किंग (सुरक्षा जांच) एवं पास की जांच अनिवार्य होगी. चालकों के लिए गेट संख्या 7 पर पृथक सुविधा उपलब्ध कराई है. साइकिल एवं ई-रिक्शा/ईवी पार्किंग की व्यवस्था गेट संख्या 5 पर की है.कार्यक्रम स्थल एवं आसपास क्षेत्र को "नो-ड्रोन जोन घोषित किया है. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जा पाएंगे

  • स्मार्ट वॉच एवं अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
  • पानी की बोतलें
  • माचिस, सिगरेट एवं लाइटर
  • अन्य कोई भी प्रतिबंधित अथवा विधि द्वारा निषिद्ध वस्तु

आमजन से अपीलः पुलिस ने आमंत्रित सदस्यों से अनुरोध किया कि वे निर्धारित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था का पालन करें. समय से पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. सुरक्षा जांच में सहयोग करें तथा किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को साथ न लाएं.

पढ़ें: उद्घाटन से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, पीएम मोदी का कार्यक्रम स्थगित - MASSIVE FIRE IN PACHPADRA REFINERY

सीएस बोले-60 दिन में रिफाइनरी वापस शुरू करना उपलब्धि : मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने 60 दिन में रिफाइनरी के दोबारा शुरू होने को बड़ी उपलब्धि बताया. शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट का जायजा लेने आए श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी को दोबारा शुरू करने में रिफाइनरी के इंजीनियर, एचपीसीएल, राजस्थान सरकार सहित अन्य लोगों ने बड़ी मेहनत की है. यह प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है. जोधपुर एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. अत्याधुनिक सुविधा या विकसित की है. यह हमारे आर्थिक कम्युनिकेशन का बड़ा माध्यम बनेगा. प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे. शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे.

रीको बना रहा पेट्रो केमिकल पार्क: मुख्य सचिव ने बताया कि रिफाइनरी के पास रीको पेट्रोल केमिकल पार्क बन रहा है. एचपीसीएल ने सुझाव दिया जिसके आधार रिफाइनरी के बॉय प्रोडक्ट के लिए यहां तीन सौ से अधिक आउटलेट भी बनेंगे. इससे राजस्थान में ही इनका विक्रय हो सकेगा. रिफाइनरी हमारे लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बनेगा. इसके अलावा प्रदेश में रोजगार भी सृजन होंगे.

पढ़ें:जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल: अगले 35 साल के हिसाब से बना, एक बार में 12 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकेंगे

सुरक्षा घेरे में नया परिसर: जोधपुर एयरपोर्ट के नए परिसर को पुलिस और सुरक्षा एजेंसी ने अपने घेरे में ले लिया है. यहां चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं. किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक ने यहां का दौरा किया. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भी यहां निरीक्षण करेंगे.

ढाई माह पहले लगी थी आग: राजस्थान की रिफाइनरी का उद्घाटन 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे. इसके लिए रिफाइनरी के पास बड़ी सभा की तैयारी भी थी, लेकिन एक दिन पहले 19 अप्रैल को ट्रायल के दौरान अचानक रिफाइनरी के मुख्य भाग में आग लग गई. इसके चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था. उसके बाद रिफाइनरी के इंजीनियर सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के समन्वय से लगातार काम हुआ. पिछले कई दिनों से ट्रायल भी चल रहा है. सब कुछ सही होने के बाद शनिवार को उद्घाटन तय किया गया. हालांकि इस बार वहां सभा नहीं होगी.

पढ़ें:पचपदरा में PM की सभा : सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कमर्शियल वाहनों के लिए डायवर्जन, रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें

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