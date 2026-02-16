28 फरवरी को अजमेर आएंगे पीएम मोदी, 23,500 करोड़ की देंगे सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा तय हो गया है. अब प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर पहुंचेंगे.
Published : February 16, 2026 at 2:47 PM IST
अजमेर : राजस्थान के हृदय अजमेर में स्थित कायड़ विश्राम स्थली में 28 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा होने जा रही है. पीएम मोदी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यहां सभा से पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए 23 हजार 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे. सीएम भजन लाल शर्मा भी अपने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म से पीएम नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी को राजस्थान आने के कार्यक्रम की जानकारी दे चुके है. पीएम की यात्रा कार्यक्रम तय होने के साथ ही अजमेर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट हो गई है और सभा स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
इधर पीएम मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है. संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अजमेर में सभा कायड़ विश्राम स्थली पर होगी. जहां मैदान को साफ कर तैयार किया जा रहा है. सभा में आने वाले लोगों के लिए मूलभूत सुविधा की व्यवस्था की जा रही है. सुरक्षा की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. सभा स्थली के भीतर और बाहर सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जा रही है.
मुझे यह जानकारी साझा करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आगामी 28 फरवरी को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी अजमेर की धरा से प्रदेश को ₹23,500 करोड़ के विकास कार्यों की अभूतपूर्व सौगात देंगे।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) February 15, 2026
पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह, कलेक्टर लोक बंधु, आईजी राजेंद्र एसपी वंदिता राणा ने सभा स्थल विश्राम स्थली का दौरा किया है. विश्राम स्थली अजमेर शहर की सीमा के बाहर है. यहां सभा को लेकर पर्याप्त स्थान और पार्किंग के अलावा मूलभूत सुविधाएं भी है. विश्राम स्थली में पीएम की सभा में अजमेर संभाग के 6 जिलों से ही नहीं प्रदेश के कई जिलों से करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना को ध्यान में रखकर ही तैयारियां भी उसके अनुसार ही शुरू की गई. सभास्थल पर विशाल दो डोम बनाए जाएंगे. इसके अलावा पार्किंग, पेयजल, सफाई, बिजली के तारों की शिफ्टिंग जैसे तकनीकी पहलुओं पर भी विशेष ध्यान रहा जा रहा है.
संगठन हुआ सक्रिय : पीएम मोदी की 28 फरवरी को अजमेर में सभा को लेकर बीजेपी संगठन भी सक्रिय हो गया है. सभा में कार्यकर्त्ताओं और आमजन को लाने के लिए संगठन में चर्चाएं शुरू हो गई है. सभा में अधिक से अधिक लोगों को जुटाने में संगठन जुट गया है. पीएम नरेंद्र मोदी की अजमेर में कई बार सभाए हो चुकी है. इस बार तीसरी बार पीएम बनने के बार नरेंद्र मोदी पहली बार अजमेर आ रहे है. संभवतः पीएम नरेंद्र मोदी पुष्कर तीर्थ दर्शन करें. हालांकि उनके कार्यक्रम में फिलहाल पुष्कर में जगतपिता ब्रह्मा के दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम तय नही है. संभवतः कार्यक्रम में तीर्थ दर्शन को शामिल भी किया जा सकता है.