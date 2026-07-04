ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रखी जयपुर मेट्रो फेज 2 की नींव, वसुंधरा बोलीं— मोदी ने जो कहा, वो किया; नियुक्ति पत्र भी बांटे

नियुक्ति पत्र सौंपती पूर्व सीएम राजे ( ETV Bharat Jaipur )