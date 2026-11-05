वैशाली में जुटे बिहार के टॉप क्लास के ऑफिसर, पीएम मोदी के दौरे से पहले किया बारीकी से निरीक्षण
PM Narendra Modi वैशाली में 21 नवंबर को बिद्दुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. लेकिन उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने मुख्य सचिव पहुंचे...रिपोर्ट-अमरेश
Published : November 5, 2026 at 8:31 PM IST
वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं. 21 नवंब को पीएम मोदी वैशाली स्थित 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर बिहार के टॉप अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया. पूराव प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है.
21 नवंबर को बिद्दुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन
गुरुवार को बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा ने राजापाकर एवं जंदाहा प्रखंड क्षेत्र स्थित चयनित इंडस्ट्रियल पार्क में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को कई आवश्यक निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने बताया कि काम तेजी से प्रगति पर है.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को जिले में संभावित कार्यक्रम है. बिद्दुपुर सिक्स लेन पुल का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन होना है. इंडस्ट्रियल एरिया राजापाकर में उस कार्यक्रम का स्थल आइडेंटीपाई हुआ है. जिसका निरीक्षण मुख्य सचिव और सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया. अभी तैयारियां चल रही हैं. प्रशासन कैंप कर रहा है और काम मिशन मोड में चल रहा है.''- वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली
पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी ने उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं और आयोजन के लिए जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली. अधिकारियों ने हेलीपैड निर्माण, मंच की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा इंतजाम और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तार से समीक्षा की. साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई.
कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के इंतजामों पर नजर
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ आम लोगों की सुविधा, पार्किंग, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता देने को कहा गया. सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया.
कैंप कर रहा प्रशासन
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज पाल, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, तिरहुत प्रमंडल के डीआईजी चंदन कुशवाहा, वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह और एसएसपी शुभांक मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.
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