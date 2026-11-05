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वैशाली में जुटे बिहार के टॉप क्लास के ऑफिसर, पीएम मोदी के दौरे से पहले किया बारीकी से निरीक्षण

पीएम के दौरे से पहले निरीक्षण करते मुख्य सचिव ( ETV Bharat )

वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं. 21 नवंब को पीएम मोदी वैशाली स्थित 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर बिहार के टॉप अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया. पूराव प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड में है.

21 नवंबर को बिद्दुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन