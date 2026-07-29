बिहार दौरे पर आएंगे PM मोदी, इन दो चीनी मिलों की रखेंगे आधारशिला
पीएम मोदी बिहार दौरे पर आएंगे. जहां वह दो चीनी मिल की आधारशिला रखेंगे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 29, 2026 at 3:55 PM IST
पटना: बिहार सरकार औद्योगीकरण की राह पर आगे बढ़ चला है. इसी कड़ी में बंद पड़े चीनी मिलों को खोलने के लिए योजना तैयार कर ली गई है. राज्य में अगले कुछ वर्षों में 25 चीनी मिल को खोलना है. फिलहाल दो जीने मिल्क उद्घाटन का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए पीएम मोदी बिहार दौरे आएंगे.
दो चीनी मिल का करेंगे आधारशिला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को बिहार दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान पीएम मोदी राज्य में दो महत्वपूर्ण चीनी मिल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें मधुबनी जिले की सकरी चीनी मिल और दरभंगा जिले की रैयाम चीनी मिल शामिल है. गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने इसकी जानकारी दी है.
"दोनों चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने से इलाके में गन्ना किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री जी आएंगे और इन दोनों चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे. इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर गन्ने की बिक्री की सुविधा मिलेगी और गन्ना आधारित उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा."- संजय पासवान, गन्ना उद्योग मंत्री
पीएम मोदी के दौरे की तैयारी शुरू: पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. बिहार सरकार की ओर से इसे राज्य के गन्ना उद्योग और किसानों के लिए महत्पूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
क्या बोले विभागीय सचिव?: गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि औद्योगिकरण बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और बंद पड़े चीनी मिल को खोलने के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं. किसानों के साथ बैठक की जा रही है और पीपीपी मोड में चीनी मिल चालू करने के योजना पर काम किया जा रहा है.
"किसान गन्ना का उत्पादन करें, इसके लिए भी नीति बनाई जा रही है. आने वाले दिनों में 25 चीनी मिल को फिर से चालू करना है और इसके लिए बिहार सरकार ने नीति भी बनाई है."- धर्मेंद्र सिंह, सचिव, गन्ना उद्योग विभाग
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