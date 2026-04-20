पीएम मोदी कल करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण, जानिए कितने लोगों को मिलेगा रोजगार...
रिफाइनरी उद्घाटन समारोह की तैयारी अंतिम चरण में, मंत्रियों और अधिकारियों का जमावड़ा शुरू.
Published : April 20, 2026 at 3:05 PM IST
जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बालोतरा जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. इसकी तैयारी के लिए सोमवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जोधपुर पहुंचे. उन्होंने संभाग के अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद पचपदरा रवाना हुए. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी शुरू होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से तीस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि परोक्ष रूप से एक लाख को रोजगार मिलेगा.
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि यहां लगने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पाद के लिए 19 एमओयू हो गए. इनको रीको के प्लॉट आवंटित होंगे. सीएम भी वहां पहुंच रहे हैं. वे खुद वहां अंतिम तैयारियों को रूप देंगे. मुख्य सचिव ने कहा कि रिफाइनरी की क्षमता 9 मीट्रिक टन सालाना उत्पादन है. भविष्य में इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस रिफाइनरी में बाड़मेर क्षेत्र में निकल रहा 1.5 लाख टन क्रूड आयल रिफाइन किया जाएगा. बाकी आयल बाहर से आएगा. अरब देशों से आने वाले क्रूड आयल के लिए मुंदरा पोर्ट से यहां तक पाइप लाइन बिछाई गई है.
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दोनो डिप्टी सीएम आएंगे: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा आज शाम तक जोधपुर पहुंचेंगे. इनके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी जोधपुर आएंगी. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी सहित अन्य नेता व केंद्र के ब्यूरोक्रेट जोधपुर आकर मंगलवार सुबह पचपदरा पहुंचेंगे.
पूरे मारवाड़ को होगा फायदा: रिफाइनरी शुरू होने से पूरे मारवाड़ के औद्योगिक क्षेत्र को फायदा होगा. यहां प्लास्टिक, पेंट सहित पेट्रोलियम बॉय प्रॉडक्ट उद्योगों का विस्तार होगा.सरकार ने रिफाइनरी क्षेत्र में पांच नए आद्योगिक क्षेत्र भी बनाने का काम शुरू कर दिया ताकि अधिकाधिक इंडस्ट्रीज लग सके.
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