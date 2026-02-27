ETV Bharat / state

पीएम मोदी की अजमेर में सभा कल, भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

पीएम मोदी की सभा के कारण अजमेर के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है.

PM Narendra Modis rally
रेलवे स्टेशन पर जांच करती पुलिस (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को अजमेर में विशाल सभा होगी. इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. पार्टी का दावा है कि 3 लाख से अधिक लोग सभा में शामिल होंगे. पीएम के आगमन से एक दिन पहले देर शाम भाजपा ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि के बाद मशाल जुलूस निकाला. केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम समेत कई नेता इसमें शामिल हुए, जबकि सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ नहीं आए. इधर जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया.

केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे. गौतम ने बताया कि यह सभा 'मोदी का मेला' होगी. इससे पहले सीएम शर्मा ने सभा स्थल कायड़ विश्राम स्थली पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए.

पढ़ें: पीएम मोदी की 28 फरवरी को सभा: सुबह 6 बजे से अजमेर की ओर आने वाले भारी वाहनों का ऐसे रहेगा डायवर्जन

रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान: रेलवे स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों की गहनता से जांच की जा रही है. ट्रेन से अजमेर उतरने वाले यात्रियों की भी बारीकी से जांच हो रही है. जीआरपी और आरपीएफ ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर संयुक्त रूप से सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि इस तलाशी अभियान में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु जीआरपी और आरपीएफ के हाथ नहीं लगी. पीएम मोदी की अजमेर सभा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है. चौबीस घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है. रेलवे स्टेशन के हर गेट पर यात्रियों के आने-जाने के दौरान कड़ी जांच हो रही है. आरपीएफ की डॉग स्क्वायड टीम ने भी रेलवे स्टेशन के चप्पे-चप्पे पर जांच की है.

PM NARENDRA MODIS RALLY
जूलूस निकालते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat Ajmer)

कायड़ विश्राम स्थली बनी छावनी: पीएम के सभा स्थल विश्राम स्थली के भीतर शुक्रवार शाम से प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. केवल प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति ही विश्राम स्थली में जा पा रहे हैं. विश्राम स्थली के चारों ओर हथियारबंद पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं. शनिवार सुबह 9 बजे से पीएम की सभा के लिए लोगों का आना शुरू हो जाएगा.

TAGGED:

MODI RALLY IN AJMER
KAYAD VISHRAM STHALI
PM NARENDRA MODI
PM NARENDRA MODIS RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.