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'हिमाचल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार, जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकारा'

पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की राजनीति को 'परजीवी पॉलिटिक्स' बताते हुए जमकर निशाना साधा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि, "देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता. कांग्रेस बिते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है. लेकिन, देश की जनता उसे बार-बार करारा जवाब दे रही है. गुजरात में तो आपलोगों ने हाशिए पर कांग्रेस को धोकेल दिया है. लेकिन, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन ने तंग आ चुकी है. अभी-अभी हिमाचल में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, वहां कांग्रेस की सरकार है. वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई है. हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है."

शिमला: गुजरात के सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए प्रदेश की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, कांग्रेस शासित होने के बावजूद हिमाचल के स्थानीय निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस के कुशासन को बुरी तरह नकार दिया है.

'कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी'

प्रधानमंत्री ने कहा कि, इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है. संदेश यह है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी. कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी. कर्नाटक की जनता में भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश है. यही कारण है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है. भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है. भारत के नागरिक सपने और संकल्पों से भरे हुए हैं. यही भारत की ताकत है. आइए विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ें. आप 2 कदम चलेंगे, मैं तीन कदम चलने के लिए तैयार हूं. रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है.

सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस को झटका!

सत्ता के सेमीफाइनल यानी स्थानीय निकाय चुनाव और चार नगर निगमों के चुनाव में हिमाचल कांग्रेस के लिए सुख की खबर नहीं है. पहाड़ी राज्य हिमाचल के चार नगर निगमों के लिए हुए चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में गए हैं. मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम में कमल खिला है. वहीं, नगर निगम पालमपुर में जनता ने कांग्रेस के हाथ को साथ दिया है. पालमपुर नगर निगम ने बेशक कांग्रेस की लाज रख ली, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे सुक्खू सरकार के लिए निराशाजनक रहे.

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