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PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम में रामपुर के दो युवाओं का जिक्र; जानें क्या है इसकी वजह

'मन की बात' कार्यक्रम में रामपुर के दो युवाओं का जिक्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )