अब 4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं पचपदरा रिफाइनरी का उदघाटन, सीएम ने बुलाई बैठक
रिफाइनरी उद्घाटन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सीएमओ में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे.
Published : June 24, 2026 at 10:03 AM IST
जयपुर/बाड़मेर: राजस्थान के ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़ी सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल पचपदरा रिफाइनरी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और विकास के केंद्र में आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बाड़मेर दौरे पर रह सकते हैं और इस दौरान एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं.
पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी उद्घाटन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सीएमओ में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुलाई के पहले सप्ताह में बाड़मेर का दौरा बन सकता है. प्रारम्भिक तौर पर 4 जुलाई को पीएम मोदी रिफाइनरी का उद्धघाटन करने बाड़मेर की धरा पर पधार सकते हैं.
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आग की घटना से टला था पीएम का प्रस्तावित दौरा : बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन पहले अप्रैल 2026 में प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले हुई आग की घटना के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था. रिफाइनरी परिसर के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई थी. इसके बाद सुरक्षा और तकनीकी मानकों को प्राथमिकता देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया. घटना के बाद केंद्र सरकार, परियोजना प्रबंधन और तकनीकी टीमों ने पूरे संयंत्र की समीक्षा की. सुरक्षा ऑडिट, तकनीकी परीक्षण और संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का दोबारा आकलन किया गया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जोखिम की संभावना को कम किया जा सके. अब परियोजना दोबारा उद्घाटन की दिशा में आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5 बजे इसके संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक लेंगे. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी उद्घाटन तैयारी की समीक्षा होगी. बैठक में रिफाइनरी की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी.
महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना : पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजनाओं में मानी जाती है. इसकी आधारशिला वर्ष 2013 में रखी गई थी. बाद में परियोजना के स्वरूप, निवेश और संरचना में बदलाव के साथ इसे नए चरण में आगे बढ़ाया गया. परियोजना को विकसित करने में केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी रही है. इसके जरिए पेट्रोकेमिकल उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने और आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री का दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार होता है तो यह राजस्थान के लिए केवल एक लोकार्पण कार्यक्रम नहीं बल्कि ऊर्जा, निवेश और पश्चिमी राजस्थान के विकास से जुड़ा बड़ा संदेश माना जाएगा.
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पश्चिमी राजस्थान को नई पहचान की उम्मीद : प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस परियोजना को पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक बदलाव की आधारशिला मान रही हैं. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) के तहत विकसित इस परियोजना के जरिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन ईंधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही सड़क, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों का विस्तार होने की भी संभावना जताई जा रही है. इसे केवल ऊर्जा परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान की औद्योगिक पहचान बदलने वाले बड़े विकास मॉडल के रूप में देखा जा रहा है.
जोधपुर को बड़ी सौगात : उधर, पीएम के इसी दौरे से मारवाड़ क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने की संभावना है. जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन के लोकार्पण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की बढ़ती हवाई जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. यह परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की प्रमुख अवसंरचना योजनाओं में शामिल है और इससे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है.
नया टर्मिनल करीब 23,500 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है. इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक चेक-इन सिस्टम, बेहतर प्रतीक्षालय, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था, बैगेज हैंडलिंग सुविधाएं और अधिक यात्री क्षमता उपलब्ध कराई गई है. नया भवन प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है. यह नया टर्मिनल केवल हवाई सुविधा विस्तार तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जोधपुर की पर्यटन और आर्थिक संभावनाओं से भी जोड़ा जा रहा है. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाले जोधपुर में बेहतर एयर कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.