ETV Bharat / state

अब 4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं पचपदरा रिफाइनरी का उदघाटन, सीएम ने बुलाई बैठक

जयपुर/बाड़मेर: राजस्थान के ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़ी सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल पचपदरा रिफाइनरी एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और विकास के केंद्र में आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बाड़मेर दौरे पर रह सकते हैं और इस दौरान एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं.

पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी उद्घाटन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सीएमओ में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुलाई के पहले सप्ताह में बाड़मेर का दौरा बन सकता है. प्रारम्भिक तौर पर 4 जुलाई को पीएम मोदी रिफाइनरी का उद्धघाटन करने बाड़मेर की धरा पर पधार सकते हैं.

पढ़ेंः रेगिस्तान में औद्योगिक क्रांति: मरुधरा के धोरों से निकलेगा विकास का 'ब्लैक गोल्ड', पचपदरा बनेगा राजस्थान का 'जामनगर'

आग की घटना से टला था पीएम का प्रस्तावित दौरा : बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन पहले अप्रैल 2026 में प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले हुई आग की घटना के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था. रिफाइनरी परिसर के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई थी. इसके बाद सुरक्षा और तकनीकी मानकों को प्राथमिकता देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया. घटना के बाद केंद्र सरकार, परियोजना प्रबंधन और तकनीकी टीमों ने पूरे संयंत्र की समीक्षा की. सुरक्षा ऑडिट, तकनीकी परीक्षण और संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का दोबारा आकलन किया गया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जोखिम की संभावना को कम किया जा सके. अब परियोजना दोबारा उद्घाटन की दिशा में आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5 बजे इसके संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक लेंगे. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी उद्घाटन तैयारी की समीक्षा होगी. बैठक में रिफाइनरी की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी.

महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना : पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजनाओं में मानी जाती है. इसकी आधारशिला वर्ष 2013 में रखी गई थी. बाद में परियोजना के स्वरूप, निवेश और संरचना में बदलाव के साथ इसे नए चरण में आगे बढ़ाया गया. परियोजना को विकसित करने में केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी रही है. इसके जरिए पेट्रोकेमिकल उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने और आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री का दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार होता है तो यह राजस्थान के लिए केवल एक लोकार्पण कार्यक्रम नहीं बल्कि ऊर्जा, निवेश और पश्चिमी राजस्थान के विकास से जुड़ा बड़ा संदेश माना जाएगा.