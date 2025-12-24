ETV Bharat / state

पीएम मोदी कल देंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात; प्रधानमंत्री ने X पर किया पोस्ट, लिखा- महान विभूतियों के सम्मान के लिए सरकार कृतसंकल्प है

लखनऊ आएंगे पीएम मोदी, दौरे के 24 घंटे पहले पुलिस और एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को परखा.

आज लखनऊ आएंगे पीएम मोदी.
आज लखनऊ आएंगे पीएम मोदी. (Photo Credit; ETV Bharat and ANI)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 7:40 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 8:02 PM IST

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ आएंगे. वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे के 24 घंटे पहले बुधवार को लखनऊ पुलिस और एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था का ट्रायल किया. इस दौरान 4300 जवानों की तैनाती रही. हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी. राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मंच की फुलप्रूफ सुरक्षा इंतजामों को परखा गया. हर गतिविधि पर एसपीजी ने नजर रखी. फ्लीट की आवाजाही से लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग तक का बारीकी से परीक्षण किया गया. वहीं पीएम ने X पर पोस्ट कर अपने दौरे की जानकारी दी.

हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर, फ्लीट ने भरी रफ्तार : ​प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और एसपीजी की टीम ने मोर्चा संभाला. प्रेरणा स्थल पर बने हेलीपैड पर ठीक उसी स्थान पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास किया गया, जहां पर पीएम का आगमन होना है.

टीम ने तकनीकी बारीकियों और लैंडिंग एरिया की सुरक्षा का परीक्षण किया. पीएम की सुरक्षा फ्लीट का रिहर्सल किया गया. इसमें 40 से अधिक गाड़ियां और एंबुलेंस शामिल रहीं. आपातकालीन स्थिति में फ्लीट को सुरक्षित निकालने का भी अभ्यास किया गया.

4300 जवानों का सुरक्षा घेरा : ​​राजधानी को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के 4300 जवानों को तैनात किया गया है. जिस मंच से प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, उसकी सजावट और सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया है. मंच के आसपास केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जिनके पास विशेष पास हैं. पुलिस की एक विशेष टुकड़ी 24 घंटे मंच की निगरानी कर रही है.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का होगा उद्घाटन : ​प्रधानमंत्री मोदी वसंत कुंज योजना में नवनिर्मित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का लोकार्पण करेंगे. यहां सुरक्षा के साथ-साथ भव्यता का भी पूरा ख्याल रखा गया है. कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी और स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आएंगे. इसके मद्देनदर बुधवार को पुलिस प्रशासन और SPG ने संयुक्त रूप से फुल ड्रेस रिहर्सल किया.

पीएम मोदी ने लिखी ये बात : ​पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है. इसी कड़ी में कल दोपहर बाद करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा.

यहां वाजपेयी जी के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं. इसके साथ ही एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।

