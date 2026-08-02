Nasha Mukta Yuva : राज्यपाल बागडे बोले- नशा एक आग है, इसे मिलकर बुझाना होगा
पीएम ने वीसी के जरिए 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प' अभियान की शुरुआत की.
Published : August 2, 2026 at 3:25 PM IST
जयपुर: नशा केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज को बर्बाद कर देता है. ये कहना था प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का. रविवार को जयपुर के सुबोध कॉलेज में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए उन्होंने ये बात कही. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प' अभियान की शुरुआत की. नशे की लत के खिलाफ सौ सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10 हजार से ज्यादा स्थानों से युवा भाग लेंगे. इसी कड़ी में जयपुर के सुबोध कॉलेज में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशभर के एक करोड़ युवाओं के लिए दिया गया संदेश लाइव प्रसारित किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया.
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नशामुक्त राजस्थान: इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नशा एक आग है. अगर ये एक कोने में भी लग जाए तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाता है. उन्होंने युवाओं से मादक पदार्थों से दूर रहने, नशे के कारोबार में शामिल लोगों की सूचना प्रशासन को देने और नशामुक्त राजस्थान के लिए जनभागीदारी बढ़ाने की अपील की. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई और राज्य में विशेष नशामुक्त राजस्थान अभियान चलाने का भी सुझाव दिया.
विकसित भारत का सपना: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि नशामुक्त अभियान तभी सफल होगा जब समाज के सभी वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये अभियान केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है. विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक और नशे जैसी महामारी से मुक्त होगा.
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100 सप्ताह तक जन आंदोलन: प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की धरती से शुरू हुआ ये विचार अब राष्ट्रीय अभियान का रूप ले चुका है. आज लिया संकल्प अगले 100 सप्ताह तक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा और देशभर में नशामुक्ति के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने युवाओं से कर्तव्यनिष्ठ होकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
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