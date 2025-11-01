ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई का फोन पर जाना हाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा

प्रधानमंत्री की आवाज सुनकर हो गई भावुक : मैंने उनसे 1 मिनट 18 सेकंड बात की.उनके सचिव का कॉल आया था उन्होंने कहा कि आपसे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं.मैं उनकी आवाज को सुनकर अचंभित हो गई. मैंने उन्हें नमस्ते किया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं. फिर मम्मी का नाम लेकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा.

प्रधानमंत्री ने फोन पर जाना हाल : प्रधानमंत्री ने तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख से करीब 1 मिनट 18 सेकंड तक बात की. बातचीत के दौरान उन्होंने तीजन बाई की सेहत के बारे में जानकारी ली और चिंता जताते हुए कहा कि उनके स्वास्थ्य के लिए हर संभव मदद मिलेगी.तीजनबाई की बहू वेणु देशमुख ने प्रधानमंत्री को बताया कि तीजन बाई की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है. वो खाना नहीं खा पा रही हैं. इसलिए उन्हें सूप बनाकर पिलाया जाता है. प्रधानमंत्री की इस पहल से परिवार भावुक हो गया.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर आए.इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मविभूषण से सम्मानित तीजनबाई का हालचाल फोन पर पूछा.

मैंने उनको बताया कि उनका स्वास्थ्य काफी खराब है.उनके शरीर में काफी वीकनेस हैं.फिर मैंने उनसे कहा कि वो खाना नहीं खा पा रही हैं.निगलने में दिक्कत होता है.इसलिए सूप बनाकर देते हैं.फिर उन्होंने कहा कि मेरे लायक कुछ काम होगा तो बताना. इसके बाद उन्होंने कहा कि वो नवा रायपुर में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं.मिलना चाहता था लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं आ सका इसलिए फोन पर ही हालचाल पूछ रहा हूं- वेणू देशमुख, बहू तीजनबाई

प्रशासन से की मदद की गुहार : इसी बीच दुर्ग कलेक्टर अभिषेक सिंह और एसडीएम ने भी गनियारी स्थित तीजन बाई के निवास पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.तीजन बाई के घर पहुंचकर उनकी बहू वेणु देशमुख से बातचीत की. जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से एक विशेष अनुरोध भी किया. वेणू देशमुख ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय कमजोर है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का गुजर-बसर ठीक से हो सके.

कौन हैं तीजन बाई : आपको बता दें कि कला के क्षेत्र में तीजन बाई ने पंडवानी लोककला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.तीजन बाई पंडवानी गायिका है. पंडवानी में दुशासन वध के प्रसंग पर तीजन का पॉवरफुल प्रदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. वहीं तीजन की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी है. 1980 में तीजन बाई ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरीशस की यात्रा की.

तीजनबाई को मिले हैं कई पुरस्कार: छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ तीजन बाई को साल 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला. 1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गईं. 2007 में उन्हें नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है. 2017 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डी लिट की मानद उपाधि दी गई. साल 2019 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया. तीजनबाई को अब तक 4 डी लिट सम्मान मिले हैं. साथ ही उन्हें जापान में फुकोका पुरस्कार भी मिला है.

