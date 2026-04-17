ETV Bharat / state

रिफाइनरी का लोकार्पण: पीएम मोदी के पचपदरा दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन

बालोतरा: आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर बालोतरा जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. पिछले कुछ दिनों से सभा स्थल पर क्रेन की मदद से तीन बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, जिन पर 400 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं. सभा स्थल पर 100 से अधिक लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं, ताकि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को भी पीएम की आवाज साफ सुनाई दे.

जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस भव्य जनसभा में आने वाले आगंतुकों के वाहनों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है. आगंतुकों के वाहनों के लिए 9 पार्किंग स्थलों का चयन किया गया है. जहां बड़ी संख्या में वाहनों को सुरक्षित रूप से पार्क किया जा सकेगा. सभी पार्किंग स्थल जनसभा स्थल से 1 किलोमीटर के भीतर बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इन स्थलों पर लगभग 12 हजार कारों, 4,300 बसों तथा बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों को खड़ा करने की अलग-अलग व्यवस्था की गई है.