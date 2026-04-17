रिफाइनरी का लोकार्पण: पीएम मोदी के पचपदरा दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन
बालोतरा जिला प्रशासन पचपदरा रिफाइनरी शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है. 9 स्थलों पर पार्किंग सुविधा बनाई गई है.
Published : April 17, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 10:50 AM IST
बालोतरा: आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर बालोतरा जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. पिछले कुछ दिनों से सभा स्थल पर क्रेन की मदद से तीन बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, जिन पर 400 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं. सभा स्थल पर 100 से अधिक लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं, ताकि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को भी पीएम की आवाज साफ सुनाई दे.
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस भव्य जनसभा में आने वाले आगंतुकों के वाहनों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है. आगंतुकों के वाहनों के लिए 9 पार्किंग स्थलों का चयन किया गया है. जहां बड़ी संख्या में वाहनों को सुरक्षित रूप से पार्क किया जा सकेगा. सभी पार्किंग स्थल जनसभा स्थल से 1 किलोमीटर के भीतर बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इन स्थलों पर लगभग 12 हजार कारों, 4,300 बसों तथा बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों को खड़ा करने की अलग-अलग व्यवस्था की गई है.
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यातायात पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा, जो वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों तक मार्गदर्शन देंगे. इससे जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा. कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम को सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए सूक्ष्म योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है. सभा स्थल पर तीन बड़े-बड़े डोम बनाए जा रहे हैं. हर डोम में 35 ब्लॉक है. एक ब्लॉक में 1600 लोग बैठ सकेंगे. इन दिनों जिस प्रकार गर्मी का असर बढ़ रहा है. जिसको देखते हुए सैकड़ों की संख्या में पंखे, 100 कूलर भी मंगवाए गए हैं.
करीब दो लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है. पांडाल के अंदर व बाहर तीन बड़ी एलईडी लगाई जाएगी. सभा में बालोतरा, बाड़मेर समेत आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में, प्रशासन ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.