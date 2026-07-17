ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को दी 14 हजार करोड़ की सौगातें, अनिल विज ने जमकर की तारीफ

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राज्य को मिले कई बड़ी योजनाओं के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की.

NARENDRA MODI HARYANA GIFT
अनिल विज ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 5:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबालाः हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणावासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हरियाणा आगमन पर अलग अंदाज में स्वागत किया. उन्होंने स्वागत में कहा कि "इस बरस सावन में अजब बात हुई, पहले गिरती थी बूंदें, इस बरस नोटों की बरसात हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा में आए हैं और 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें लाएं हैं’’. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जींद से सोनीपत के बीच चलाई गई हाइड्रोजन ट्रेन देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है." विज ने शुक्रवार को अम्बाला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों द्वारा जींद में में किए गए लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया.

आज इतिहास में लिखा गया हरियाणा का नाम: ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जींद से सोनीपत के बीच आज चलाई गई हाइड्रोजन ट्रेन को सबसे बड़ी बात की संज्ञा देते हुए कहा कि "हरियाणा का नाम आज इतिहास में लिखा गया है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना की है." उन्होंने कहा कि "यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कोयला, तेल व गैस जैसे संसाधन सीमित है और समाप्त होते जा रहे हैं." ऊर्जा मंत्री विज ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर बल देते हुए कहा कि अब हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जोर देना जरूरी है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को दी 14 हजार करोड़ की सौगातें (ETV Bharat)

हरियाणा में सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जायेगाः ऊर्जा मंत्री ने कहा कि "इसी प्रकार से देश सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, और हरियाणा में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नई योजनाओं को आरंभ किया जाएगा. इनमें हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए सोलर लगवाने हेतू योजना पर कार्य किया जा रहा है जिसके तहत पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों के घरों में एक प्रकार से मुफ्त में लगा दें और यदि कोई किसी प्रकार की राशि की कटौती की जानी होगी तो अमुक उपभोक्ताओं के बिजली बिल से वसूल कर ली जाएगी. इस तरह से कर्मचारियों को भी मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाकर दिया जाएगा और सब्सिडी सहित अन्य राशि को किस्तों में वसूल कर लिया जाएगा. इन योजनाओं के लागू होने से इन सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे."

अंबाला-कालाअम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग काफी महत्वपूर्ण: अनिल विज ने कहा कि "मैं प्रधानमंत्री के हरियाणा आगमन पर हरियाणा वासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं.’’ उन्होंने कहा कि "आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और भी कई सौगातें दी हैं. उल्लेखनीय है कि जिनमें अंबाला-कालाअम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग विशेष रूप से अंबाला और आसपास के क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. परियोजना के पूर्ण होने से न केवल यातायात अधिक सुगम और सुरक्षित होगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों के साथ संपर्क और भी मजबूत होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 1,184 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33.81 किलोमीटर लंबे अंबाला-काला अम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया गया है. यह आधुनिक चार-लेन राजमार्ग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को नई गति और नई दिशा प्रदान करेगा. इस परियोजना के पूर्ण होने से यात्रा का समय कम होगा, सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार आएगा और व्यापार, उद्योग, पर्यटन और माल परिवहन को नई ऊर्जा व गति मिलेगी.

एनएच पर 29 किलोमीटर सर्विस रोडः इस राजमार्ग पर 13 प्रवेश एवं निकास बिंदु, लगभग 29 किलोमीटर सर्विस रोड, 7 व्हीकुलर अंडरपास, आधुनिक पुल एवं उन्नत जल निकासी व्यवस्था जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ लाखों यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि विकास का ऐसा सशक्त मार्ग है जो अंबाला, काला अम्ब, हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तर भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा.

नई परियोजनाएं विकास के नए आयाम प्रदान करेंगीः गौरतलब है कि इसी प्रकार, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे, जींद-गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कालेज, कोरियावास (नारनौल) में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल जैसी परियोजनाएं हरियाणा को विकास के नए आयाम प्रदान करेंगी. वहीं, सिख संग्रहालय, कुरुक्षेत्र और हांसी-बरवाला राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के समन्वित विकास का प्रतीक है.

कार्यक्रम में ई-वाहन से बिना सुरक्षा कर्मियों के पहुंचे अनिल विजः कार्यक्रम के उपरांत अनिल विज को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम में विज ई-वाहन से बिना सुरक्षा दल के पहुंचे और लोगों को हरित ऊर्जा अपनाने का संदेश भी दिया. इस मौके पर नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व विधायक पवन सैनी, पूर्व विधायक संतोष सारवान, अंबाला की मेयर अक्षिता सैनी आदि मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें-हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के बाद जींद में बोले पीएम- 'ये मेक इन इंडिया का बड़ा उदाहरण, इसके विस्तार से युवाओं को रोजगार मिलेगा'

TAGGED:

पीएम नरेंद्र मोदी
PM NARENDRA MODI
LABOUR MINISTER ANIL VIJ
PM MODI HARYANA VISIT
NARENDRA MODI HARYANA GIFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.