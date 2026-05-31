ETV Bharat / state

मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने की रांची में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की चर्चा, कार्यक्रम को बाबूलाल मरांडी ने बताया प्रेरणादायी

पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की गौरवशाली उपलब्धि की बात की.

PM modi Mann Ki Baat
पीएम का कार्यक्रम सुनते बीजेपी नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 134वें एपिसोड की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की. राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को लेकर प्रधानमंत्री ने दो एथलीटों की सराहना की, जिससे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई.

रांची से शुरू हुई 'मन की बात', एथलीटों की तारीफ

मई के अंतिम रविवार को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि दो दिनों में 100 मीटर दौड़ में तीन बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने. उन्होंने एथलीट गुरिंदर और अनिमेष की प्रशंसा की और दोनों से सीधे बातचीत की.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

गुरिंदर ने प्रधानमंत्री को अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए कहा, "जीवन में तकलीफें आएंगी, लेकिन ऊंचे सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए." अनिमेष ने बताया कि शुरुआत में एथलेटिक्स चुनने को लेकर झिझक थी, लेकिन अब उन्हें विश्वास है कि भारतीय एथलीट भी 100 मीटर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बना सकते हैं और पदक जीत सकते हैं. दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन होने की जानकारी भी दी.

"ट्रैक पर प्रतिद्वंद्वी, मैदान के बाहर दोस्त"

दोनों एथलीट आपस में अच्छे मित्र हैं. पीएम से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे एक-दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे की मदद भी करते हैं. गुरिंदर और अनिमेष ने कहा, "हम ग्राउंड के बाहर दोस्त और ट्रैक पर प्रतिस्पर्धी हैं." प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इस स्वस्थ स्पर्धा की सराहना की और कहा कि दोनों देश का नाम रोशन करेंगे.

भाजपा कार्यालय में 'मन की बात' का प्रसारण

भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तथा संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना.

बाबूलाल मरांडी बोले- 'मन की बात' प्रेरणा का स्रोत

बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम को बेहद प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि रांची के एथलेटिक्स रिकॉर्ड, गर्मी में इस्तेमाल होने वाले पेय, विभिन्न राज्यों की आम की किस्में, केरल का स्विमिंग स्कूल, नीदरलैंड से लौटा प्राचीन ताम्रपत्र, डॉलफिन संरक्षण अभियान और चेन्नई की महिला द्वारा सेना के लिए 40 लाख रुपये की मदद जैसी कहानियां देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देती हैं.

अभिषेक बनर्जी पर हमला लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं

एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की. उन्होंने कहा कि यह घटना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस घटना से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन का रांची दौरा पूर्व-निर्धारित

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 6 और 7 जून को रांची दौरे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह दौरा पहले से तय है और इसका राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर बैठक हुई है और केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा.

ये भी पढ़ें:

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने सुनी 'मन की बात', पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जनगणना 2027 का जिक्र

पीएम मोदी ने जल संरक्षण पहल को लेकर तेलंगाना के मुदीगुंटा गांव के निवासियों की प्रशंसा की

TAGGED:

MAN KI BAAT BJP
मन की बात
बाबूलाल मरांडी मन की बात
रांची में हुई प्रतियोगिता
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.