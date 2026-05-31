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मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने की रांची में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की चर्चा, कार्यक्रम को बाबूलाल मरांडी ने बताया प्रेरणादायी

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 134वें एपिसोड की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की. राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को लेकर प्रधानमंत्री ने दो एथलीटों की सराहना की, जिससे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई.

रांची से शुरू हुई 'मन की बात', एथलीटों की तारीफ

मई के अंतिम रविवार को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि दो दिनों में 100 मीटर दौड़ में तीन बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने. उन्होंने एथलीट गुरिंदर और अनिमेष की प्रशंसा की और दोनों से सीधे बातचीत की.

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

गुरिंदर ने प्रधानमंत्री को अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए कहा, "जीवन में तकलीफें आएंगी, लेकिन ऊंचे सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए." अनिमेष ने बताया कि शुरुआत में एथलेटिक्स चुनने को लेकर झिझक थी, लेकिन अब उन्हें विश्वास है कि भारतीय एथलीट भी 100 मीटर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बना सकते हैं और पदक जीत सकते हैं. दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन होने की जानकारी भी दी.

"ट्रैक पर प्रतिद्वंद्वी, मैदान के बाहर दोस्त"

दोनों एथलीट आपस में अच्छे मित्र हैं. पीएम से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे एक-दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे की मदद भी करते हैं. गुरिंदर और अनिमेष ने कहा, "हम ग्राउंड के बाहर दोस्त और ट्रैक पर प्रतिस्पर्धी हैं." प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इस स्वस्थ स्पर्धा की सराहना की और कहा कि दोनों देश का नाम रोशन करेंगे.

भाजपा कार्यालय में 'मन की बात' का प्रसारण

भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तथा संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना.