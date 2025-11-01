ETV Bharat / state

श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में मोदी की दिल की बात, 2500 बच्चों से किया संवाद

रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर नवा रायपुर पहुंचे.इस दौरान उन्होंने सत्य साईं संजीवनी अस्तपाल का दौरा किया. जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल की बीमारी का इलाज करा चुके 2500 बच्चों से दिल की बात की. 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'जीवन का उपहार' समारोह आयोजित किया गया था.जिसमें जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया.इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बधाई राज्यवासियों को दी.

पीएम मोदी के साथ बच्चों का मनुहार : दिल की बीमारी का इलाज करा चुके बच्चे अपने बीच देश के प्रधानमंत्री को पाकर काफी उत्साहित थे. इस दौरान बच्चों ने ऑपरेशन के पहले हो रही तकलीफ और ऑपरेशन के बाद होने वाले स्वास्थ्य सुधार के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की.