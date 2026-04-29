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गंगा एक्सप्रेस-वे आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे PM मोदी; 594 किमी. कॉरिडोर UP को मिलेगा बूस्टअप

गंगा एक्सप्रेस-वे आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे PM मोदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: PM नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे. 594 किलोमीटर का यह कॉरिडोर कृषि विपणन, क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी अहम रोल निभाएगा. औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स और रोजगार को भी इससे बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. प्रदेश सरकार इसे यूपी की लाइफलाइन के तौर पर भी प्रचारित कर रही है. यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ 594 किमी का मेगा कॉरिडोर ही नहीं प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी एरिया को जोड़ने वाला है. इससे न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी और भी बेहतर होने जा रही है, बल्कि औद्योगिक निवेश, कृषि विपणन, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से भी इसे गेमचेंजर के तौर पर देखा जा रहा है. इसके शुरु होने को लेकर सरकार का दावा है कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूती मिलेगी. पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण: PM मोदी बुधवार को 11:15 बजे हरदोई पहुंचेंगे. इस दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे का उदघाटन करने के साथ ही यूपीडा की ओर से लगने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. साथ ही जनसभा भी प्रस्तावित है. सरकारी कार्यक्रम के अनुसार PM मोदी लगभग पौने दो घंटे हरदोई में रहने वाले हैं. 12.55 बजे PM पीएम कार्यक्रम के समापन के बाद वापस दिल्ली लौटेंगे. पूर्वी-पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गंगा एक्सप्रेस-वे को हरी झंडी दिखाएंगे इसका पश्चिमी छोर मेरठ है. मेरठ के अलावा यह एक्सप्रेस-वे हापुड़, बुलंद शहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जिलों को जोड़ते हुए प्रयागराज तक पहुंचता है. माना जा रहा है कि इस हाई स्पीड एक्सप्रेस-वे के चालू होने से इन क्षेत्रों के बीच यात्रा करना आसान होगा. दूरी घटेगी और समय बचेगा. सफर सुरक्षित और सुविधाजनक होगा. इसके साथ ही माल परिवहन की लागत में कमी आने से उद्योगों और व्यापारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा. PPP मॉडल पर विकास: गंगा एक्सप्रेस-वे को पीपीपी (DBFOT) मॉडल पर विकसित किया गया है. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण भी है. वर्तमान में यह 6 लेन में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इस तरह से इसे विकसित किया गया है कि आवश्यकता के अनुसार इसे 8 लेन तक किया जा सकेगा. इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ तैयार किया गया है.