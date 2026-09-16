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पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में जलेंगे 36 लाख दीये, यातायात पुलिस का डायवर्सन एवं पार्किंग प्लान जारी

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के दिन छत्तीसगढ़ में 36 लाख दिये जलाए जाएंगे.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट

Preparations complete to light
36 लाख दीये जलाने की तैयारी पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 6:31 PM IST

6 Min Read
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रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को खास बनाने के लिए खास तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन से लेकर 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में लगभग 12 कार्यक्रमों का आयोजन होना है. 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जाएगा. इस दौरान आशीर्वाद के दीये जलाए जाएंगे. पूरे प्रदेश में लगभग 33 लाख दीये जलेंगे. राजधानी रायपुर में 25 लाख दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है. दीये जलाए जाने को लेकर शहर में मार्किंग भी की जा रही है.


32 विभाग कर रहे हैं मार्किंग
राजधानी रायपुर में मार्किंग का काम लगभग 32 विभाग कर रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग जल संसाधन विभाग नगर निगम सहित कई अन्य विभाग शामिल हैं. पिछले दो दिनों से शहर के अलग-अलग हिस्सों में मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है. एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स में लगभग 60 से 70 आशीर्वाद दीये जलाए जाएंगे. राजधानी रायपुर के महादेव घाट मरीन ड्राइव गौरव पथ सीएम हाउस के साथ ही कई दूसरी जगह पर मार्किंग का काम किया जा रहा है जो गुरुवार देर रात तक चलेगा. इस तरह से लगभग 13 किलोमीटर का रूट शहर में तय किया गया है जहां पर मार्किंग की जा रही है. इसकी भी जिम्मेदारी सभी विभागों को सौंप दी गई है.

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम मोदी का जन्मदिन बनेगा खास
नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के इस सफर में 25 साल को खास तरह से मनाया जा रहा है. 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एक महीने को सेवा संकल्प अभियान के रूप में बीजेपी मना रही है. 17 सितंबर को आशीर्वाद के दीये जलाएं जाने को लेकर सभी विभागों के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. ताकि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा सके.



17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रायपुर के महादेव घाट के खारुन नदी के तट पर दोनों किनारों पर दीपक जलाए जाएंगे. इसके साथ ही दीपदान भी किया जाएगा. भव्य आरती का भी आयोजन होना है. यह पूरी तैयारी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आयोजन रहेगा. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है. प्रशासनिक अमले को अलग-अलग काम भी सौंप दिए गए हैं. पुलिस को सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक की जवाबदारी दी गई है और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट को मार्किंग के साथ ही अन्य काम को सौंपा गया है.

Preparations complete to light
36 लाख दीये जलाने की तैयारी पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम

17 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत “आशीर्वाद का दिया” कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे. कार्यक्रम में मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं आम नागरिकों के बड़ी संख्या में उपस्थित होने की संभावना है. कार्यक्रम का समय लगभग शाम 7 बजे निर्धारित है.



कार्यक्रम के दौरान मरीन ड्राइव एवं आसपास के मार्गों पर बड़ी संख्या में नागरिकों एवं वाहनों के पहुंचने की संभावना है. यातायात पुलिस रायपुर द्वारा यातायात के सुचारू संचालन एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु आवश्यक डायवर्सन एवं पार्किंग प्लान तैयार किया गया है.




कार्यक्रम के दौरान प्रमुख डायवर्सन व्यवस्था

  • तेलीबांधा थाना तिराहा से तेलीबांधा चौक होते हुए मरीन ड्राइव की ओर आने वाले वाहनों को तेलीबांधा थाना तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा.
  • कटोरा तालाब की ओर से मरीन ड्राइव जाने वाले वाहनों को कटोरा तालाब चौक से डायवर्ट किया जाएगा.
  • शंकर नगर की ओर से भारत माता चौक होते हुए मरीन ड्राइव की ओर जाने वाले वाहनों को अनुपम नगर चौक से डायवर्ट किया जाएगा.
  • शास्त्री चौक से भगत सिंह चौक होते हुए मरीन ड्राइव की ओर जाने वाले वाहनों को शास्त्री चौक से वैकल्पिक मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • कटोरा तालाब-इनकम टैक्स कॉलोनी की ओर से आने वाले वाहनों को इनकम टैक्स कॉलोनी टर्निंग से डायवर्ट किया जाएगा.




किन मार्गों पर आवागमन एवं पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा-

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निम्न मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन एवं पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा.

  • भगत सिंह चौक से खजाना चौक तक — दोनों ओर
  • भगत सिंह चौक से शंकर नगर अंडर ब्रिज तक — दोनों ओर
  • भगत सिंह चौक से तेलीबांधा चौक तक — दोनों ओर
  • आनंद नगर चौक से भारत माता चौक एवं कटोरा तालाब चौक तक — दोनों ओर





कार्यक्रम में आने वाले वाहनों हेतु पार्किंग व्यवस्था


कार्यक्रम में आने वाले नागरिकों एवं अतिथियों की सुविधा के लिए यातायात पुलिस द्वारा निम्न स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की गई है

बस एवं कार पार्किंग

  • गॉस मेमोरियल ग्राउंड, मल्टी लेवल पार्किंग, अंबेडकर चौक, ऑक्सीजोन के किनारे का मार्ग
  • शांति नगर विमतारा रोड, सूर्य नमस्कार केनाल रोड, BTI ग्राउंड, शंकर नगर शामिल है.



यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कार्यक्रम में आने वाले वाहन चालक निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन पार्क करें. सड़क किनारे और प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन पार्क ना करें, ताकि यातायात का सुचारू संचालन एवं आपातकालीन वाहनों का आवागमन बाधित न हो. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील कि है कि 17 सितंबर 2026 को शाम के कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त मार्गों का अनावश्यक उपयोग न करें.



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