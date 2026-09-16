ETV Bharat / state

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में जलेंगे 36 लाख दीये, यातायात पुलिस का डायवर्सन एवं पार्किंग प्लान जारी

रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को खास बनाने के लिए खास तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन से लेकर 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में लगभग 12 कार्यक्रमों का आयोजन होना है. 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जाएगा. इस दौरान आशीर्वाद के दीये जलाए जाएंगे. पूरे प्रदेश में लगभग 33 लाख दीये जलेंगे. राजधानी रायपुर में 25 लाख दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है. दीये जलाए जाने को लेकर शहर में मार्किंग भी की जा रही है.





32 विभाग कर रहे हैं मार्किंग

राजधानी रायपुर में मार्किंग का काम लगभग 32 विभाग कर रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग जल संसाधन विभाग नगर निगम सहित कई अन्य विभाग शामिल हैं. पिछले दो दिनों से शहर के अलग-अलग हिस्सों में मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है. एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स में लगभग 60 से 70 आशीर्वाद दीये जलाए जाएंगे. राजधानी रायपुर के महादेव घाट मरीन ड्राइव गौरव पथ सीएम हाउस के साथ ही कई दूसरी जगह पर मार्किंग का काम किया जा रहा है जो गुरुवार देर रात तक चलेगा. इस तरह से लगभग 13 किलोमीटर का रूट शहर में तय किया गया है जहां पर मार्किंग की जा रही है. इसकी भी जिम्मेदारी सभी विभागों को सौंप दी गई है.





पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम मोदी का जन्मदिन बनेगा खास

नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के इस सफर में 25 साल को खास तरह से मनाया जा रहा है. 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एक महीने को सेवा संकल्प अभियान के रूप में बीजेपी मना रही है. 17 सितंबर को आशीर्वाद के दीये जलाएं जाने को लेकर सभी विभागों के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. ताकि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा सके.







17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रायपुर के महादेव घाट के खारुन नदी के तट पर दोनों किनारों पर दीपक जलाए जाएंगे. इसके साथ ही दीपदान भी किया जाएगा. भव्य आरती का भी आयोजन होना है. यह पूरी तैयारी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आयोजन रहेगा. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे. कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है. प्रशासनिक अमले को अलग-अलग काम भी सौंप दिए गए हैं. पुलिस को सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक की जवाबदारी दी गई है और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट को मार्किंग के साथ ही अन्य काम को सौंपा गया है.