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पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीपोत्सव, मंदिरों में हुआ विशेष पूजा तो मजार पर चादरपोशी कर मांगी दुआ

दिया जलाते बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ( ईटीवी भारत )