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पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष आयोजन, धरोहर और आइकॉनिक स्थलों पर जलेंगे आशीर्वाद के दीपक

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा से संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है. इस अभियान के तहत 17 सितंबर को दीप जलाकर रक्तदान शिविरों में जनभागीदारी के शंखनाद के साथ आयोजन किया जाएगा. वहीं, 'आशीर्वाद का दीया' नामक एक कार्यक्रम में नगर निगमों के प्रति वार्डों में न्यूनतम 1 हजार दीपक, नगर पालिका परिषदों के प्रति वार्ड में न्यूनतम 500 और नगर परिषदों में प्रति वार्ड में 250 दीपक जलाए जाएंगे.

इंदौर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास और यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सेवा स्तर पर एक बड़ा प्लान तैयार किया है. 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश की सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में रक्तदान शिविर आयोजित किये जाएंगे. इसके साथ ही धरोहर और आईकॉनिक स्थान पर आशीर्वाद के दीपक जलाए जाएंगे. इसके अलावा कई अभियान भी शुरू किये जाएंगे.

कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक (PM MODI BIRTHDAY)

कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक

इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की सांस्कृतिक धरोहरों और आइकॉनिक स्थलों पर सायं 7 बजे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इसके साथ रक्तदान शिविरों का आयोजन कर एनीमिया से पीड़ित माताओं एवं गंभीर रोगियों को समयबद्ध रूप से रक्त प्रदान किया जाएगा. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की.

जन-आंदोलन बने सेवा संकल्प अभियान

विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "सेवा संकल्प अभियान केवल एक औपचारिक शासकीय आयोजन नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का एक राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन है. इस अवसर पर 17 सितंबर को सायं 7 बजे आयोजित होने वाले आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम प्रदेश के प्रमुख, ऐतिहासिक एवं आइकॉनिक स्थलों पर भव्य स्वरूप में आयोजित किया जायेगा. सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि दीप प्रज्वलित करने के लिए तेल, दीपक, मोमबत्तियां एवं प्रकाश व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित की जाए. इस अवसर पर प्रमुख सार्वजनिक परिसरों को विशेष रोशनी से सजाया जाए और स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए."

समयबद्ध रक्त आपूर्ति से मिलेगा जीवनदान

17 सिंतबर को प्रात:काल आयोजित होने वाले प्रदेशव्यापी रक्तदान शिविरों की समीक्षा करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि रक्तदान शिविरों में स्वास्थ्य विभाग एवं ब्लड बैंकों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर एकत्रित रक्त का उपयोग एनीमिया से पीड़ित माताओं, गंभीर रोगियों तथा जरूरतमंद उपचाराधीन मरीजों के लिए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए.

ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, "अभियान का मूल ध्येय समाज में सेवा, करुणा और सामूहिक दायित्व की भावना को प्रबल करना है." अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने निर्देश दिए हैं कि सभी नगरीय निकायों की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा सफलता की कहानियों के साथ सभी गतिविधियों के फोटो एवं वीडियो को निर्धारित पोर्टलों एवं सोशल मीडिया पर नियमित रूप से अपलोड करें, ताकि यह अभियान मध्य प्रदेश में जनभागीदारी और सुशासन की एक नई मिसाल कायम कर सके.