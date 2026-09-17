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'देश के चहेते नेता को जन्मदिवस की बधाई', बिहार के नेताओं ने PM मोदी को दी शुभकामना

बिहार के नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है. विशेष पूजा और हवन कार्यक्रम हो रहे हैं. 'आशीर्वाद का दीया' भी जलेगा.

Narendra Modi
नरेंद्र मोदी का जन्मदिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 1:50 PM IST

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पटना: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. उनके 76वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने देशवासियों से शाम 7 बजे 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की है. वहीं, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम राजनेताओं ने पीएम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

सीएम ने दी पीएम को शुभकामना
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को उनके 76वें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज एक दीप जलाकर नए भारत के शिल्पकार के स्वस्थ एवं सफल जीवन तथा विकसित भारत-समृद्ध बिहार के संकल्प को और मजबूत करें. सीएम ने कहा, 'प्रधानमंत्री के दीर्घ राष्ट्रसेवा के सफर को नमन करते हुए उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामना करता हूं.'

जन्मदिन पर कार्यक्रम की घोषणा
मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे बिहार में 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा. 'सेवा सेतु अभियान' के तहत सभी प्रखंडों एवं विधानसभा क्षेत्रों में 'सरकार आपके द्वार' समाधान शिविर आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. वहीं मार्च 2027 तक 'कायाकल्प अभियान' के माध्यम से विकास कार्यों में तेजी, स्वच्छता तथा सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को और प्रभावी बनाया जाएगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi फेसबुक हैंडल)

"नए भारत के शिल्पकार को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर सभी बिहारवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. आज का दिन विशेष है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है. उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र और देशसेवा के लिए समर्पित किया है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

नीतीश ने दी बधाई
जेडीयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है.'

मांझी ने काटा केक
केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी पीएम को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने केक काटते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की है. जिसमें मांझी ने लिखा कि आपके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करें.

"भारत के नव निर्माण और विकास की नई गाथा लिखने वाले, देश को आत्मनिर्भर और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दिल्ली स्थित आवास पर केक काटकर मनाया और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की. देश के चहेते नेता नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री सह संरक्षक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा

'पापा के जाने के बाद आप मेरे अभिभावक'
एलजेपीआर चीफ और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को अपना अभिभावक बताते हुए लिखा कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. आज भी हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं. मेरी यही कामना है कि आपके दिखाए मार्ग और आपके संकल्पों से प्रेरणा लेकर मैं आगे बढ़ूं. आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझपर हमेशा मुझ पर बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है.

मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की हृदय से हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. पापा के जाने के बाद मैंने आपको केवल देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने अभिभावक के रूप में भी देखा है. आपके दिखाए मार्ग और आपके संकल्पों से प्रेरणा लेकर मैं आगे बढ़ूं और आपके सपनों के भारत के साथ-साथ मेरे पिता, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकूं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री सह अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

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पीएम मोदी (Narendra Modi फेसबुक हैंडल)

कुशवाहा ने दी शुभकामना
पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं.'

राज्यपाल ने भी दी बधाई
राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. पटना लोकभवन के आधिकारिक एक्स हैंडल ने लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और अनंत मंगलकामनाएं. आपके कुशल व दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों की ओर निरंतर अग्रसर है. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और उपलब्धिपूर्ण जीवन प्रदान करें.

बिहार बाबू ने दी खास अंदाज में बधाई
फिल्म अभिनेता और बंगाल के आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दिन पहले ही पीएम मोदी की जन्मदिन की बधाई दे दी थी. उन्होंने अपने खास अंदाज में लिखा कि कल मिलने वाली शुभकामनाओं की बाढ़ में कहीं खो जाने से पहले ही आपको बधाई दे रहा हूं. सरजी, आपको यह आइडिया कैसा लगा?

"हमारे दोस्त, समाज के साथी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. ईश्वर आपको अच्छी सेहत, प्यार, खुशी, शांति और एक स्वस्थ व लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। भगवान आपका भला करे."- शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता सह सांसद, तृणमूल कांग्रेस

दरभंगा में कार्यक्रम
उधर, दरभंगा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मां श्यामा माई मंदिर में मां श्यामा की पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की. पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है. उन्होंने लोगों से शाम 7 बजे 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की.

संजय सरावगी (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री ने देश की पहचान को विश्व पटल पर मजबूत किया है. जन्मदिन के अवसर पर बिहार सहित देशभर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान सहित विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. शाम सात बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के तहत लोग दीप जलाकर प्रधानमंत्री के दीर्घ सार्वजनिक जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं देंगे."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

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25 से प्रशासन का दायित्व (Narendra Modi फेसबुक हैंडल)

सिवान में हवन-पूजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सिवान भाजपा की ओर से शहर के कचहरी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी ने किया. मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना के साथ मनाया जा रहा है. नेताओं ने उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों को राष्ट्रसेवा और संगठनात्मक जिम्मेदारियों की लंबी यात्रा बताते हुए कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी बताया.

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सिवान में हवन पूजन (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री का जीवन देश के प्रति समर्पण और सेवा की भावना का उदाहरण है. सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं."- कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, बीजेपी विधायक, दरौंदा

गया में विशेष पूजा-अर्चना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर शहर के चांदचौरा दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना एवं हवन किया गया, साथ ही उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए विशेष प्रार्थना की गई. भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी डॉ. मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ पूजापाठ संपन्न हुआ. इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के नेता एबं कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा से प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हुए देश की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की.

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गया में विशेष पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रसेवा को अपने जीवन का सर्वोच्च ध्येय बनाया है. उनका सार्वजनिक जीवन निरंतर सेवा, परिश्रम और राष्ट्र के विकास के संकल्प से जुड़ा रहा है. मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर शासन के प्रमुख के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी. आज पूरे विश्व में पीएम मोदी की बदौलत भारत देश का डंका बज रहा है."- डॉ. मनीष पंकज मिश्रा, क्षेत्रीय प्रभारी, भाजपा किसान मोर्चा

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