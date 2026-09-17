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PM मोदी के जन्मदिन पर दीपावली जैसा नजारा, BJP कार्यकर्ताओं ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'

"प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हम लोग सुबह से ही तैयारी में जुटे थे. शाम होते-होते तमाम कार्यकर्ता अपने-अपने लोकेशन पर पहुंचे और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर दीपक जलाया."- रूप नारायण मेहता, भाजपा नेता

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत होगा विकसित कार्यक्रम में भाजपा नेता रूप नारायण मेहता ने कहा कि देश भर में उत्सवी माहौल है. हमलोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं. उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा, यह हम उम्मीद भी करते हैं.

नवीन सिन्हा पथ पर उत्सवी माहौल राजधानी पटना के नवीन सिन्हा पथ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. जहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दीया जलाकर प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना. उत्साहित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को बधाइयां दी.

कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेशन

अभिषेक बंटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन भी किया. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे उम्र की कामना करते हैं.

आशीर्वाद के दीये (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी भी दीप उत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल

आपको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी पटना में भी दीपक जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स मैं आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने मरीन ड्राइव पर दीपक उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

बेतिया स्थित ऐतिहासिक सागर पोखरा में दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया. कार्यक्रम में बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मनाया. दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई.

मोतिहारी के छतौनी बाजार स्थित दलित बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान बस्ती की महिलाओं ने उत्साह के साथ 11 किलो का केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की.

कार्यक्रम के दौरान दलित बस्ती में रहने वाली बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे. जन्मदिन के मौके पर केक काटने के साथ ही लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और देश के विकास से जुड़े कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई.

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल गुरुवार को अररिया पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान विश्वकर्मा से करते हुए कहा कि पीएम मोदी भगवान विश्वकर्मा के प्रतिनिधि के रूप में देश के निर्माण और विकास का काम कर रहे हैं.

''विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के प्रतीक माने जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्वकर्मा के प्रतिनिधि की भूमिका में देश के विकास और निर्माण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के करीब 25 वर्षों के राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन में देश के विकास से जुड़े कई कार्य हुए हैं.''- डॉ. दिलीप जायसवाल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार

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