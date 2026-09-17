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वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा; युवा बोले- "PM मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का किया काम"

वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. वाराणसी से गुरुवार को संकल्प सेवा अभियान की शुरुआत हुई है. इस मौके पर काशी से वडनगर बाइक यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंद्र बाबू नायडू, चिराग पासवान ने हरी झंडी देकर रवाना किया. कार्यक्रम के तहत एक बाइक यात्रा वाराणसी से गुजरात के वडनगर के लिये निकाली गई है. युवाओं ने बताया कि इस सेवा यात्रा को हम देख रहे हैं कि भारत के कोने-कोने से हमारे साथी आए हुए हैं. उन्होंने बताया कि एक साथ हम 16 से 2300 किलोमीटर तक की यात्रा साथ में करेंगे. उन्होंने बताया कि जन-जन से संपर्क करेंगे. वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा; (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से जिन्हें योजनाओं की सुविधा मिली है, उनसे भी बातचीत करेंगे. उन्होंने बताया कि हमारी टोटल 10 टीमें बनी हुई हैं. एक टीम में करीब 60 बाइकें हैं. हमारी टीम का नाम माता के नाम पर रखा गया है. गंगा जी के नाम पर रखा गया है.