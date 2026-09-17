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वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा; युवा बोले- "PM मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का किया काम"

वाराणसी से गुरुवार को संकल्प सेवा अभियान की शुरुआत हुई है.

वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा
वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:54 PM IST

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वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है. वाराणसी से गुरुवार को संकल्प सेवा अभियान की शुरुआत हुई है. इस मौके पर काशी से वडनगर बाइक यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंद्र बाबू नायडू, चिराग पासवान ने हरी झंडी देकर रवाना किया. कार्यक्रम के तहत एक बाइक यात्रा वाराणसी से गुजरात के वडनगर के लिये निकाली गई है.

युवाओं ने बताया कि इस सेवा यात्रा को हम देख रहे हैं कि भारत के कोने-कोने से हमारे साथी आए हुए हैं. उन्होंने बताया कि एक साथ हम 16 से 2300 किलोमीटर तक की यात्रा साथ में करेंगे. उन्होंने बताया कि जन-जन से संपर्क करेंगे.

वाराणसी से वडनगर तक बाइक यात्रा; (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से जिन्हें योजनाओं की सुविधा मिली है, उनसे भी बातचीत करेंगे. उन्होंने बताया कि हमारी टोटल 10 टीमें बनी हुई हैं. एक टीम में करीब 60 बाइकें हैं. हमारी टीम का नाम माता के नाम पर रखा गया है. गंगा जी के नाम पर रखा गया है.

उन्होंने बताया कि सब अलग-अलग जल लेकर चल रहे हैं, जहां-जहां जनता के बीच में जाएंगे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत 2047 को लेकर जो अभियान चलाया है, जो संकल्प लिया है उसके बारे में हम जनता से बात करेंगे.

उन्होंने बताया कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं. प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री हमेशा दीपावली सैनिकों के बीच में मनाते हैं, हमेशा उनके लिए देश सब कुछ है.

उन्होंने बताया कि हजारों किलोमीटर की यह यात्रा 10 राज्यों के 193 जिलों और 1,159 गांवों से होकर गुजरेगी. उत्तर प्रदेश के 50 जिले यात्रा के मार्ग में आएंगे. प्रतिदिन 60 से 80 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे. प्रत्येक पड़ाव पर 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी. स्थानीय नेताओं से संवाद होगा और स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया जाएगा.




बता दें कि इस यात्रा में हिस्सेदारी करने के लिए सिर्फ वाराणसी के ही युवा शामिल नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के साथ देश के अलग-अलग राज्यों से भी बड़ी संख्या में युवा हिस्सेदारी कर रहे हैं. यह युवा हर दिन 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे.

मेरठ से आने वाले राइडर्स कहते हैं कि वर्तमान समय में हम युवा सुरक्षित भविष्य की ओर देखते हैं और इसकी सुरक्षा हमें पीएम मोदी के रूप में नजर आती है. यही वजह है कि हम इसका हिस्सा बनकर के जन-जन तक पहुंचेंगे.


यह भी पढ़ें : वाराणसी में 'सेवा संकल्प अभियान' का शुभारंभ; रक्षा मंत्री बोले- "PM मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है!"

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