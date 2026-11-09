1 साल सरकार के पूरे होने पर बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी? बोले NDA घटक दल- 'ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम..'
एनडीए की सरकार के एक साल पूरे होने के अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरा पर आ रहे हैं. क्या कुछ हलचल है.. रिपोर्ट-रंजीत
Published : November 9, 2026 at 5:36 PM IST
पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर आने वाले हैं. उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एकजुटता दिखा रहे हैं.
पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा
बिहार के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि आर्थिक उम्मीदों से भी जुड़ा हुआ है. राज्य लंबे समय से सीमित राजस्व संसाधनों, रोजगार की चुनौती, औद्योगिक विकास की धीमी गति और बड़े पैमाने पर केंद्रीय सहायता की जरूरत से जूझ रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री के बिहार आगमन से राज्य को विकास की बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. एनडीए नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को बिहार के लिए विशेष अवसर माना है.
औद्योगिक विकास और रोजगार पर टिकी निगाहें
21 नवंबर को वैशाली जिले के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है. प्रशासनिक स्तर पर वैशाली के औद्योगिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और जनसभा की तैयारी की जा रही है. बिहार में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर लंबे समय से अपेक्षाएं रही हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे पर उद्योग, निवेश और रोजगार को लेकर संभावित घोषणाओं पर एनडीए नेताओं नजरें टिकी हैं.
एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर पीएम का आगमन
बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने वाला है इस अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. 20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरा होने जा रहा है, जबकि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे. एनडीए गठबंधन इस कार्यक्रम के जरिए सरकार के एक साल के कामकाज और भविष्य की विकास योजनाओं को भी जनता के सामने रखने की तैयारी में है.
#Live : जद(यू) प्रदेश कार्यालय में एनडीए के घटक दलों के माननीय प्रदेश अध्यक्षों की प्रेस वार्ता। https://t.co/gxgzTNxEvc— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 9, 2026
बिहार को क्या मिलेगी सौगात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैशाली दौरे में बिहार को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की संभावना है. प्रधानमंत्री राघोपुर में गंगा नदी पर बने छह लेन के पुल का उद्घाटन करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ करीब 1650 एकड़ में विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होना है.
बिहार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है
इसके अलावा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं को लेकर भी तैयारी की जा रही है. जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तमाम एनडीए के नेता उत्साहित हैं.
एनडीए घटक दल और हम लोग अब से ही तैयारी में जुट गए हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है. इतनी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं कि पिछला तमाम रिकार्ड टूटने वाला है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि- ''जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं बिहार को उनके द्वारा कई तरह की सौगातें दी जाती हैं. इस बार भी हम लोगों को प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें हैं.''
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि- ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष में बिहार आ रहे हैं. उनके दौरे को हम लोग ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है. तमाम घटक दल एक साथ हैं. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है. हम लोग तैयारी में जुट गए हैं. प्रधानमंत्री का बिहार से विशेष लगाव है. बिहार को वह लगातार मदद करते रहते हैं. 21 नवंबर को भी प्रधानमंत्री बिहार के लिए बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं.''
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि- ''आर्थिक संकट से जूझ रहे बिहार को प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें हैं. एनडीए घटक दल के तमाम नेता भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए कुछ ऐलान करने वाले हैं. वैशाली को जहां इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा. वहीं सड़क के क्षेत्र में भी बिहार को विशेष मिलने जा रहा है. वर्तमान परिस्थितियों में बिहार के अंदर प्रधानमंत्री के दौरे से जहां राजनीतिक अस्थिरता आएगी वहीं विकास को भी गति मिलने वाली है.''
एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस
पटना में एनडीए की ओर से संयुक्त संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत गठबंधन के तमाम प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
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