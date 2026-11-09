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1 साल सरकार के पूरे होने पर बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी? बोले NDA घटक दल- 'ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम..'

पीएम मोदी के बिहार दौरे पर एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर आने वाले हैं. उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एकजुटता दिखा रहे हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा