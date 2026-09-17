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पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस का सियासी वार, कहा - महंगाई-बेरोजगारी बढ़ाकर जनता को थमाया लॉलीपॉप

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा जहां देशभर में दीप जलाकर जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने इस मौके को सियासी तंज का रंग दे दिया है. पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लॉलीपॉप पॉलिटिक्स का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों से जूझ रही जनता को सरकार ने राहत के बजाय सिर्फ लॉलीपॉप थमाया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने लॉलीपॉप बांटकर अपना विरोध जताया. कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने इस आयोजन के जरिए भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जनता की समस्याओं को सामने रखा. विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 12 साल के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की जनता को लगातार आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जनता को थमाया लॉलीपॉप (ETV Bharat)





UPI के बहाने सरकार पर तंज

विकास उपाध्याय ने UPI से जुड़े शुल्क के मुद्दे का हवाला देते हुए कहा कि सरकार जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है. उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को चुनते समय देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब वे उम्मीदें खत्म हो गई हैं. उन्होंने दावा किया कि महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा में पेपर लीक जैसी समस्याओं से जनता खुद को छला हुआ महसूस कर रही है.

कांग्रेस का तंज (ETV Bharat)

कांग्रेस का तंज (ETV Bharat)

कांग्रेस का तंज (ETV Bharat)





लॉलीपॉप बांटकर भाजपा की आंखें खोलना चाहते हैं-कांग्रेस

विकास उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह रोते हुए बच्चे को शांत कराने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है, उसी तरह सरकार जनता को भी लॉलीपॉप थमा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लॉलीपॉप बांटकर भाजपा को उसकी नीतियों की याद दिलाना चाहती है. पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के दीपोत्सव के बीच कांग्रेस का लॉलीपॉप प्रदर्शन सियासी तंज का नया अंदाज बन गया. विकास उपाध्याय के आरोपों के बाद अब भाजपा की प्रतिक्रिया का इंतजार लोगों को है.