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PM मोदी का वाराणसी दौरा; नीलकंठ तिवारी को PM ने मुक्का मारकर दिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल

वाराणसी: PM मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है. पीएम का भोजपुरी अंदाज लोगों को खूब भाया. काशी विश्वनाथ परिसर में त्रिशूल लहराना भी चर्चा में रहा. इसी बीच पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी को मुक्का मारकर आशीर्वाद देते पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है.

पीएम मोदी के इस वीडियो को पूर्व मंत्री ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वहीं आम जनमानस भी इस पर रोचक टिप्पणियां कर रहा है. लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पूर्व मंत्री को 2027 का आशीर्वाद दे दिया है. वहीं, कुछ लोग इसे पीएम का बनारसी अंदाज बता रहे हैं.

काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी के मुक्के ने पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी को पीठ सहलाने पर मजबूर कर दिया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. पीएम मोदी 29 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे. जहां मंदिर में उनके स्वागत के लिए मंत्री, विधायक और मेयर मौजूद थे. पीएम मोदी एक-एक कर सबका अभिवादन स्वीकार किया.

PM मोदी का वाराणसी दौरा. (Video Credit: ETV Bharat)

जब बारी पूर्व मंत्री व शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी की आई तो पीएम मोदी ने उनका अभिवादन बनारसी अंदाज में किया. पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें झुकाया और पीठ पर एक मुक्का मार दिया. यह मुक्का कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नीलकंठ तिवारी अपनी पीठ सहलाते नजर आए. यह वीडियो चर्चा में आ गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यूपी के मंत्री अनिल राजभर, सौरभ श्रीवास्तव, मेयर अशोक तिवारी और नीलकंठ तिवारी मौजूद हैं. प्रधानमंत्री सभी से मिलते हुए जब नीलकंठ तिवारी के पास आते हैं तो वह थोड़ा सा झुककर अभिवादन करते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी उनकी पीठ तेजी से थपथपाते हैं और विधायक सम्मान में थोड़ा सा और झुक जाते हैं.