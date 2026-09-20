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पीएम मोदी की अनकही कहानियों का यूपी में होगा नाट्यमंचन, रंगमंच पर दिखेगी 25 साल की सेवा यात्रा

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:54 PM IST

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लखनऊ : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सेवा यात्रा को नाटय मंचन के माध्यम से जीवंत किया जाएगा. उनकी 25 साल सेवा की अनकही कहानी रंगमंच पर दिखेगी. उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ का भव्य नाट्य मंचन होगा. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी डिप्टी सीएम ने निशाने पर लिया. कहा कि अब वह मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब छोड़ दें. पीडीए के ब्यूरोक्रेट्स को परेशान किए जाने के अखिलेश के बयान पर कहा की अखिलेश यादव ढपोलशंख हैं. उन्हें कुछ पता नहीं है.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा संकल्प अभियान सेवा, सुशासन, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है, जिसमें कला और नाट्य मंचन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सेवा यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा, समर्पण और सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत विशेष नाट्य मंचनों के आयोजन के क्रम में उत्तर प्रदेश में भी विशेष एवं भव्य नाट्य प्रस्तुति आयोजित की जाएगी.

प्रदेश में हज़ारों स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन होगा. पीएम मोदी ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिसने देश और देशवासियों का जीवन बदल दिया, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो बड़े तो हैं पर उनका ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ. ऐसी सभी अनकही कहानियों को नुक्कड़ नाटक और नाट्य मंचन के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा.

उन्होंने बताया, ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ की प्रस्तुति को सरल, संवेदनशील और संगीतमय स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रधानमंत्री की सेवा यात्रा और जनकल्याण के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक सहजता से पहुंचाया जा सके. कुशल कलाकार अपने जीवंत अभिनय और प्रभावशाली संवादों के माध्यम से उन प्रेरक प्रसंगों को मंच पर साकार करेंगे, जिनमें सेवा, समर्पण, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना दिखाई देती है. इस व्यापक अभियान के अंतर्गत राज्यभर में पर 403 से अधिक नाट्य मंचनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इन प्रस्तुतियों के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाएगा.

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